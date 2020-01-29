法參議院拒進行提高體外受精成功率科學實驗 譴優生主義

右翼佔了多數席位的法國參議院於1月28日晚上反對在植入前篩查染色體異常的實驗，以提高體外受精的成功率，某些議員批評該方法涉及“優生主義進程”。

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法國參議院拒絕進行提高體外受精成功率的實驗，某些議員批評這是：優生學主義。參議院的一個特別委員會已授權在實驗的基礎上篩查染色體異常， 某些參議員譴責這是“優生主義進程”。

具有右翼多數席位的法國參議院於1月28日晚上，反對在植入前篩查染色體異常的實驗，以提高體外受精的成功率的提案，並指出這個方法涉及“優生學方法”。這是共和國黨（LR）的參議員主席赫塔伊歐（Retailleau）的提議。

法國參議院的負責審查生物倫理法案的特別委員會過去曾經批准，已在試驗基礎上授權對患有流產或IVF失敗史的女性進行DPI-A篩查。 開會期間，參議院在政府的建議下以181票對123票刪除了該規定。

赫塔伊歐說：“很顯然，我們在走一項優生步伐：這涉及到是對胚胎進行清理分選並消除那些不正常胚胎的問題”，他還特別提到了唐氏綜合症。

成員大部分共產黨的政黨CRCE的代表 塞西爾·庫基爾曼（ Cukierman）說：“我們不要以科學允許的名義尋求標準化明天的社會。”另外，這份報告的共同撰寫人LR黨的科琳·英伯特（Corinne Imbert ）也對參議院的這項辯論集中於唐氏綜合症而感到遺憾。她保證說：“除了給夫婦更多的機會生孩子以外，決不是根據標準進行分類的問題。”

法國衛生部長布贊肯定參議院的這項否決，她表示，這種技術的有效性“遠未得到證實”； 她還補充說：“仍我們有時間對此議題進行研究。”