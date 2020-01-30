法國的亞洲社區因新型冠狀病毒受到責難

法國年輕華人協會指出自從中國發生新型冠狀病毒疫情以來，法國的亞洲社區遭到的“普遍歧視”。在社交網絡上，網絡用戶用“我不是病毒”（Je Ne Suis Pas Un Virus）的標籤表達憤慨之情。

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“祝亞洲血統的人好運，人類的荒謬是目前無法消除的最大病毒。”這是一位法國亞裔網友的話，揭開了因為新型冠狀病毒疫情，在法國的亞洲人受到的侮辱。

在公交上或是在學校里，反華態度或言論再次浮出水面。即便有時是以一種開玩笑的口吻，一位中國血統的高中生在自己的學校里注意到其他同學經常會這樣說：“別來找我們，您會傳染我們的”，高中生表示：事實上（病毒傳染）只是來自中國某些地區的中國人。此外，還有一些人比較敏感，所以他們對此非常不滿意。

一位柬埔寨裔的14歲女中學生就是這種情況，她已經不再和一位朋友講話了。 她表示 :“我有一位朋友告訴我說，他不想再和我在一起玩了，因為我是中國人，儘管我不是中國人。我沒回答他，就直接走了。”

另一位女中學生講述了一位同學遭到的屈辱。““我個人沒有遇到過這種情況，是我認識一個女孩，她告訴我的，在地鐵乘車時，她找到座位坐下後，周圍的乘客就開始站起來走開了，因為她是中國人，所以要遠離她。女中學生表示：對於亞洲人來說，知道有些人僅僅因為他們是亞洲人就走開了，並認為他們就是病毒，而他們並不是。”

據法國青年華人協會稱，新型冠狀病毒疫情已經引起了歧視亞洲種族主義的上升，對此應予以譴責，並更堅決地予以打擊。

這家協會在自己的推特賬號上，上傳了一段視頻。一位帶着行李的亞洲女性，坐在地鐵的車廂里正在看手機，視頻鏡頭一轉，她對面坐着的兩位乘客，將自己的圍巾拉得高高的，擋在口鼻之上，視頻配的標題是：停止心理作用，請對亞洲社會保持清醒和尊重。#JeNeSuisPasUnVirus #CoronaVirus #StopAuxAmalgames (網絡標籤：我不是病毒、新型冠狀病毒、停止混淆）