法國新冠病毒第六例:給中國人看過病的醫生

法國一名曾給中國病患看病的醫生,昨天1月30日被確診感染武漢新冠病毒。這是法國境內首例人傳人病例。法國衛生部發言人所羅門日前表示，這名醫生目前情況穩定。

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這名法國醫生的年齡和其他情況沒有被透露，只知道他是開診所行醫的自由職業者。前不久他曾為一名中國人看過病。這名中國人隨後返回中國，然後被確診感染了新冠病毒武漢肺炎。

據法國衛生總局(DGS)告訴法新社，法國第六個感染病例是法國境內首例人傳人病例。不過在法國之前，人傳人病例已在越南，德國，日本，美國出現。

此外，法國第五例新冠病毒肺炎是1月23日抵達法國的一名80歲中國人。這位中國人家住武漢以北400公里。他1月28日被確診感染了新冠病毒。之前在1月25日，他曾去過歐洲蓬皮杜醫院看急診。他那時只發燒，沒有呼吸問題。直到28日出現呼吸困難，他才被確診感染了武漢新冠病毒。不排除蓬皮杜醫院急診科可能有醫護人員或其他人被感染。這位老人目前病情比較嚴重。

法國第四例新冠病毒肺炎患者是80歲老人的女兒，50歲。她在父親確診的次日也被確認感染新冠病毒。目前還不清楚她是在到法國之前感染了新冠病毒，還是在法國被其父傳染。

之前法國第三例和第二例新冠病毒感染者是1月18日抵達法國的一對武漢夫妻。他們分別31歲和30歲。剛到法國就出現癥狀。撥打急救電話15後被巴黎比莎醫院收治隔離。男患者情況較重，目前在重症監護中心。該醫院擁有頂尖的傳染科。

法國第一個武漢新冠病毒病例是波爾多一位48歲的法籍華人，他1月22日從中國返回法國，次日發燒咳嗽去急救醫院看病，當醫生聽說他曾在武漢短暫逗留，立即採取防護措施，將他送進波爾大學醫院隔離治療。

中國官方今天1月31日發布的統計顯示，武漢新冠病毒在中國內地造成死亡人數升至213人，感染者超1萬人。

世衛組織（WHO）1月30日宣布將武漢疫情定性為“國際關注公共衛生緊急事件。”而之前一星期，世衛組織在激烈辯論後，未能作出上述決定。據法國《世界報》引述世衛組織內部消息透露，中國代表向世衛組織施壓，阻止世衛組織將武漢肺炎定性為“國際關注公共衛生緊急事件”。

有分析認為，1月27日世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去北京與習近平交涉後，世衛組織1月30日再次召開緊急會議，然後才宣布：武漢新冠病毒肺炎疫情構成“國際關注公共衛生緊急事件”（PHEIC）。

世衛組織秘書長譚德塞同時表示：“這一決定並不限制有關中國的旅行和人員交流和經貿來往。但意大利立即暫停了往返中國的航班。法國決定減少中國航班。但是法航一名飛行員今天向法國古典音樂台新聞節目表示法國也應該停飛中國，因飛機艙內容易傳染，如果沒有專業處理，戴口罩不太有效。