馬克龍笑納反警暴漫畫禮物撐表達自由

法國總統馬克龍30日到訪剛剛開幕的安古蘭漫畫節。期間，一漫畫家贈送明顯影射警察暴力圖案的T恤衫。馬克龍微笑着接受贈品的照片立即在網絡上瘋傳，並引發警察工會抗議。但馬克龍就此表示，他不贊同"警察暴力"的說法，但作為總統，他必須捍衛創作自由和表達自由。

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馬克龍是自密特朗總統之後，首位前往一年一度的安古蘭漫畫節的法國總統。馬克龍此行本意是為漫畫這門“偉大的藝術”鼓而呼。結果他此行最引人注目的事件是在與漫畫作家午餐座談時，意外地接到漫畫家Jul贈送的一件漫畫T恤衫禮物。

T恤衫上的核心圖案是作為安古蘭漫畫節獎標誌的動物圖形，但動物的眼睛貼着紗布，並有血跡。圖案下方寫着“LBD 2020"。字母LBD是法國警方防衛使用的閃光球發射器的縮寫。法國2018年底爆發黃背心抗議活動以來，警方使用該發射器，導致多人眼部受傷，不斷引發法國社會對警方暴力的批評。

漫畫家Jul將馬克龍微笑着手持該T恤衫禮物與他的合影照片發送到社交媒體平台，立即引發輿論風波，尤其在警方引起反彈。三家最大的警察工會紛紛表示抗議，認為這是在當前混亂局面中的最糟糕信號。而在這種混亂局面中，警察與武警是共和國最後的堡壘。

馬克龍本人此後面對媒體提問表示，他不贊同”警察暴力“的說法，暴力首先來自社會。但是作為總統，他必須捍衛創作自由，表達自由，這也包括作家通過作品表達他並不贊同的觀點的自由。

向馬克龍贈送T恤衫的漫畫家Jul後來透露，在總統與漫畫作家午餐座談活動中，他與馬克龍曾長時間討論警察暴力問題。