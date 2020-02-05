新冠病毒：法衛生部門與華人協會呼籲停止歧視亞裔族群

隨着武漢新冠病毒在全球的蔓延，各國對亞洲族群的歧視也日益彰顯，有在法國入學的中國移民的子女在學校被同學戲稱為是“冠狀病毒”。多位亞裔居民在社交平台披露自己受到歧視性的言論攻擊。巴黎中餐館與亞洲超市的顧客的人數也大幅度下降。一位在巴黎美麗城的中餐館老闆表示他的營業額至少下降了30%。

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為了緩解亞裔族群面臨的社會壓力，法國衛生部巴黎大區分署，法國國家科研中心社會移民研究中心，與法國多家非政府組織近日發表聯合聲明，聲明的標題是：新冠病毒：偏見並不能躲過病毒。呼籲法國民眾不要因為新冠病毒而歧視亞洲移民。

參與此一活動的法國國家科研中心社會學研究員王思萌女士向法廣介紹了她發出上述呼籲的初衷：“作為一個生活在這邊的普通華人我確實也感同身受，感覺別人看我們的眼光出現了變化，我們因此和法國巴黎大區的衛生部門聯合發表了共同聲明，聲明叫做：新冠病毒：偏見並不能躲過病毒。因為新冠病毒把各種歧視似乎都放大了，這並不是說以前就沒有歧視，但是，這種歧視目前被擴大了。這是因為病毒可能會威脅生命，大家都首先要自保。我覺得這似乎就觸及了人性的底線。人們會突然發現，尤其是在社交網站，我們經常能夠看到一些亞洲人講述他們遭受歧視的經歷。比如說，有亞裔法國人走在街上，突然也遇到別人罵他是“冠狀病毒”，這個人其實特別無辜，因為他雖然是亞裔，但是不見得就是中國人，不見得與中國有任何關係。而且即使是華裔法國人，也可能從未去過中國，與病毒沒有任何關聯。所以，這就十分誇張。我們認為由於病毒疫情的蔓延，所有針對華人，亞裔人的歧視都被擴張，所以，我們呼籲普通法國人不要對華人甚至亞洲人產生抵觸情緒，這就是我們為什麼要同法國公共健康衛生部門一起合作發表這一共同聲明，聲明針對的首要對象當然是法國的普通民眾。”