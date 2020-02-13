法國再有一名新冠肺炎感染者痊癒出院

法國衛生部2月13日星期四證實，48歲的原籍中國的波爾多患者當天痊癒出院。在這名波爾多患者之前，在巴黎比莎醫院住院接受治療的來自武漢的一對華人夫妻於星期三康復出院，這兩名痊癒的患者的年齡分別是31歲和30歲。

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法國衛生部周四晚間證實，自1月23日起在波爾多Pellegrin大學醫院住院治療的48歲波爾多新冠肺炎患者已經痊癒，並已經於當天出院。

法國衛生總局局長傑羅姆.薩洛蒙（Jérôme Salomon）周四晚間在新聞發布會上表示說：“現在，我們已經有三名新冠肺炎患者康復，因為在波爾多住院治療的那名病人今天痊癒出院。”

法國衛生總局局長同時表示，法國仍有8例確診病例在住院治療，其中包括巴黎比莎（Bichat）醫院的一名老人，他的病情嚴重，還沒有脫離危險。

在此之前，48歲的華裔波爾多新冠肺炎患者周四告訴法新社說，他不再是“病毒的攜帶者”。他在一封電子郵件中寫道，“我證實，在經過一系列的檢測後，今天我已經從波爾多大學醫院出院，所有的檢測結果均為陰性，確認了我不再是這一病毒的攜帶者。”

他補充說，“經過三周的住院和治療，我要感謝醫療團隊的護理質量和效率。我現在要讓自己休息幾天，並就此只做這一個評論。感謝您的尊重，並請求您讓我匿名。”

在這名波爾多患者之前，在巴黎比莎醫院住院接受治療的來自武漢的一對華人夫妻於星期三康復出院，這兩名痊癒的患者的年齡分別是31歲和30歲。法國衛生總局局長傑羅姆.薩洛蒙星期三表示，這兩名患者對治療感到滿意，帶着笑容離開了醫院。