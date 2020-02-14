曖昧視頻流出 執政黨巴黎市長參選人格里沃宣布退選

法新社報道稱，法國總統馬克龍力挺，代表執政黨“共和國前進黨”競逐巴黎市長寶座的前政府發言人本傑明·格里沃（Benjamin Griveaux），在一段曖昧視頻播出後，基於保護親人的理由，在情人節（2月14日）這一天，他宣布退出競選。

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報道引述格里沃在法新社總部預先錄製好的視頻聲明中說：“無情的襲擊（...）之後，我決定撤回參加巴黎市政選舉的候選人資格。這個決定使我付出了代價，但您會理解，我的重點十分明確：首先就是我的家人！”



此前周三晚上，一個網站發布了一段私密視頻及給一位女子的曖昧訊息，並稱這些事來自前政府發言人。視頻隨後在社交網絡上傳播開來。格里沃在簡短而莊嚴的聲明中寫道：“當我宣布參選巴黎市長後，我體會到了政治鬥爭的嚴峻性。”他繼續說：“一年多來，我和我的家人遭到匿名誹謗性的謠言、謊言襲擊；秘密私人談話的曝光以及死亡威脅。這股洪流不僅影響了我，最重要的是傷害了我的親人。但這些似乎還不夠，昨天，又跨過了一個新階段。一個網站和社交網絡轉發了卑鄙的攻擊，危害了我的隱私。我的家人不應該得到這些，任何人也都不應該受到這種暴力。就我而言，在內心深處面對所有打擊時，我還不準備更多地暴露自己和家人。太過分了。”



格里沃在錄製同時告訴法新社：他在周四傍晚與馬克龍總統會面，總統對他說：“無論他的決定如何”都會支持，並請他保護好自己。



另一方面，俄羅斯藝術家和激進主義者皮奧特·帕夫倫斯基聲稱，已將格里沃的私密視頻發布給《解放報》。



格里沃曾就讀於法國高等商學院（HEC）、巴黎政治學院，和總統馬克龍同為77年生人，只比總統小幾天。在馬克龍競選期間，格里沃曾任其競選發言人，也是“前進！”運動最早支持者之一。



若是按照《費加羅報》一月底所公布民調，支持率最高的巴黎市長候選人是現任市長伊達爾戈（23%），第二名是前部長達蒂（Rachida Dati），格里沃則排在第三（16%）。而堅持參選後遭執政黨除名的數學家維拉尼在第五位（10%），比綠黨的貝利亞爾（David Belliard，14.5%）還要靠後。



一月底，法新社也曾援引法國前進黨一位匿名的高層人士稱，這一局馬克龍沒有玩好，維拉尼的分裂只有損失，有害無利，導致候選人、執政黨和馬克龍本人三敗俱傷的後果。