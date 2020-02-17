法國的12例新冠病毒患者中，仍住院的現只有6人

新上任的法國衛生部長奧利維耶·維蘭（Olivier Véran）星期一拜訪了仍在巴黎比莎（Bichat）醫院住院的一名新冠肺炎患者。之後，法國衛生部長表示，就在法國確認的12例新冠病毒感染者，目前仍然在住院的病例只有6人。

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星期天晚上剛剛被任命為法國衛生部長的奧利維耶·維蘭說，一名孩子在痊癒後已經離開格勒諾布爾的大學醫院，因此，目前仍然在住院的患者是6人。

這名孩子是在阿爾卑斯山的一個小木屋裡因接觸從新加坡返回的同胞而感染新冠病毒的6名英國人中的一人，因此，目前仍然在法國住院的6名新冠病例，分別是在里昂地區住院的5名英國人，以及在巴黎比莎（Bichat）醫院住院的今年50歲的華人女性，這名華人女性的父親.今年80歲的中國遊客上星期五晚上因新冠肺炎不治而在巴黎過世。

法國新任衛生部長說：這名華人女性的狀況良好，她已經康復，檢測表明，她不再具有傳染性，完全可以估計她很快就會出院。”

另外，2月18日星期二，法國衛生部將召集法國衛生領域的各方代表，商討萬一法國發生疫情該如何應對。

法國新任衛生部長說： 今天在我們國家，疫情是受控制的，但在某些國家或地區，每天仍然有大量新病例出現，（...），我們必須做好準備，以防萬一。