新冠病毒：法國賽諾菲將與美國衛生部合作開發疫苗

法國製藥集團賽諾菲（Sanofi）星期二宣布，它將與美國衛生部合作，開發針對新冠病毒的疫苗。賽諾菲集團在一份聲明中說，賽諾菲將使用其基因重組技術，以便加速潛在疫苗的開發。

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賽諾菲集團執行副總裁兼賽諾菲巴斯德(Sanofi Pasteur)疫苗公司負責人戴維·洛伊（David Loew）在一次電話會議上表示，他估計可以在“不到六個月的時間內”獲得候選疫苗，並有可能在“大約一年到一年半的時間裡進入臨床試驗”。

至於和美國衛生部合作開發疫苗，戴維·洛伊（David Loew）解釋說，賽諾菲與美國衛生部下屬的生物醫學高級研究開發當局（Barda）的合作協議是賽諾菲與該機構長期合作夥伴框架下的一個內容。

戴維·洛伊沒有就賽諾菲在該項目的投資提供細節。他說，賽諾菲將為美國的生物醫學高級研究開發當局生產由這一美國機構 所資助的研究批次。

賽諾菲解釋說，針對薩斯研製的候選疫苗，曾經在動物身上進行過非臨床研究，顯示有部分的保護作用。這項研究由賽諾菲於2017年收購的“蛋白質科學”疫苗公司（Protein Sciences）所進行。

賽諾菲將在這一基礎上深化研究，以便開發出可以預防新冠病毒的疫苗。

賽諾菲認為，這一基礎給賽諾菲快速開發針對新冠病毒（Covid-19）的疫苗提供了領先優勢。

戴維·洛伊還補充說，賽諾菲作為一個全球性的集團，有能力“在世界任何地方進行臨床試驗”，並擁有“已經存在的大規模生產平台”。

