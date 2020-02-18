法國CSA褒揚公視女總裁成績佳 或助其角逐合並後唯一國家視聽集團主席

法國最高視聽委員會(CSA)對現任法國公共電視集團(France Télévisions)總裁埃爾諾特女士(Delphine Ernotte)的工作總成績表示滿意。這項宣布的時間可說敏感，因按計畫，幾周後，法國政府將針對未來創設的一個經合並整合後唯一公共視聽集團的新總裁人選進行甄選，埃爾諾特有意競爭這個新總裁職位。

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這項總成績好評也是某些人所期待的，因幾周後，法國政府將針對未來創設的一個經合並整合後唯一公共視聽集團的新總裁人選進行公開報名並遴選工作，埃爾諾特女士有意競爭這個新總裁職位。

法國最高視聽委員會17日可說擇機宣布對埃爾諾特總裁4年來業績的滿意；雖然該委員會在公布這份200頁的報告中還是強調：尚有幾點應該改進。幾周後，最高視聽委員會就要發出公共電視新集團新老闆人選徵召角逐通告。

埃爾特諾子2015年起擔任法國公共電視集團總裁以來，就一直表示希望自己能繼續擔任這個職位。但她將不是唯一一位競爭者；而且在視聽草案的框架下，將必須創設一個經合並整個法國國家單一的公共視聽總集團，未來其總裁任期將縮減至2年多一點。目前其他潛在的競爭者還有RTL前老闆Christopher Baldelli, 另外還有長期擔任電視第六台M6電視頻道董事會主席Nicolas de Tavernost。

法國最高視聽委員會在法國公共視聽法律進入執行階段之前，它此次也將是最後一次負責法國公共電視集團老闆的遴選任命；該委員會已開始鍾情於把不同頻道的編輯工作予以分類，例如法國電視第二台France2如同一個法國的全國性聯盟頻道，法國電視第三台France 3再度定性為注重地方新聞的頻道，更多製作大區節目。法國電視第五台France 5從今起定標身份如同《知與識的頻道》。至於法國電視第四台 France 4，在2017年邁入年輕人與家庭節目的製作。