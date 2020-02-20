加繆好友 新觀察家創始人丹尼爾逝世

法國著名期刊『新觀察家』創始人、加繆生前好友，記者、作家吉恩.丹尼爾 (Jean Daniel) 周三晚間逝世，終年99歲。

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噩耗傳出後，許多法國新聞界和政界的人物向其致敬。法國歷史學家皮埃爾.諾哈形容丹尼爾是“最後一位充滿靈感的記者化身”。法國總統馬克龍稱其是“一座新聞界的豐碑，左翼的燃燈者”，“僅僅以一支筆的力量書寫歷史”。



丹尼爾1920年7月21日出生於阿爾及利亞北部的卜利達的一個猶太人家庭。他就此曾有一段評論：“我出生在大山腳下，不像加繆出生在地中海岸邊.......”上初中時“發現了紀德”，他回憶說：“我需要信仰，紀德成全了我。從此大師取代了上帝”。二次大戰時，加入了法國將軍菲利普.勒克萊爾指揮的第二裝甲師，直到二戰勝利。複員後註冊索邦大學，他開始閱讀加繆作品和他主編的『戰鬥報』，“加繆成為我心目中的英雄，『戰鬥報』成為我的『聖經』”。



隨後在巴黎索邦大學完成哲學學業，於1947年開始記者生涯.1952年發表第一部小說『謬誤』，得到好友加繆的好評。六十年代初加入法國『快報』，但是他的最了不起的記者生涯始於1964年，與友人克勞德·佩德里爾共同創辦了『新觀察家』雜誌，成為法國非共產黨人的左翼知識分子的一面旗幟。兩人分工明確：“雜誌社歸你，編輯部歸我”。幾乎每一期，都有丹尼爾的社論。



1963年，丹尼爾與古巴前總統卡斯特羅在哈瓦那吃午餐時聽到了美國總統肯尼迪遇刺的消息，肯尼迪遇刺不久前，他對這位意氣風發的總統進行了專訪。聽聞肯尼迪遇刺的噩耗後，卡斯特羅對丹尼爾當面表示：“肯尼迪是我習以為常的敵人，但這件事十分嚴重。”



『新觀察家』在丹尼爾主持下，為反殖民主義辯護，為“343個壞女人”發起的爭取婦女墮胎權辯護，他為支持巴以和平寫下眾多過目難忘的社評。

他與法國政治家皮埃爾·孟戴斯-弗朗斯以及密特朗關係良好，也是哲學家米歇爾.福柯的好友。



除了記者，丹尼爾同時還是作家和隨筆作者，一生出版了三十多部著作。最後一部題為『難以把握的密特朗』完成於2016年。他的一本“自傳作品”出版於2002年，全長1700頁。