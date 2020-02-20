華為5G: 布依格集團總裁希望保護行業公平競爭原則

法國布依格集團總裁馬丁·布依格周四重申：如果禁止使用來自中國華為公司的設備，那麼他會關注行業內“公平競爭”原則得到保護。

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到目前為止，法國四家電信運營商中只有兩家的移動網絡系統中擁有華為設備，即SFR和布依格電訊公司（Bouygues Telecom）。

在周四的新聞發布會上，布依格集團總裁向媒體表示： “無論政府做出什麼決定，我們都會遵守。但是，不是由我們行業做出的決定不能影響到公司的財務狀況，且不能引發競爭環境的不平衡，我們會對此進行關注”。

在法國未來的5G網絡上可能禁止使用華為設備的禁令將迫使布依格和SFR，在安裝新網絡設備前，先將卸載4通訊網絡中使用的華為公司的一些無線電設備，並使用中國巨頭的對手公司中的一家的設備產品進行替換。

不過，馬丁·布依格（Martin Bouygues）總裁認為，這種情況可能會造成不平衡，讓沒有安裝華為設備的兩家法國運營商，橙色公司（Orange）和Free Mobile公司更具優勢：這兩家公司將在頻率分配後能儘快安裝5G設備進而投入使用。頻率的拍賣將在未來幾周內啟動，政府希望這次拍賣金額至少能到達21.7億歐元。

布伊格先生認為：“如果出售因為行政規定而不能使用的頻率給我們，那將引發問題。” 集團總裁還指出：“已經安裝的華為設備完全符合歐洲和法國的所有規定和法律。”

SFR和布依格公司在2019年底向國家信息系統安全局（Anssi）提出了部署華為設備的授權請求，該機構應在未來幾天內做出第一個決定。

2月13日，法國經濟部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）曾保證說，即使會有“一定數量的限制措施來保護國家的主權利益”，“華為也不會被法國5G網絡排除在外”。

2月初，中國駐法大使館也對可能會針對中國巨頭華為發生的“歧視性措施”表示關注，稱這將“違背法國政府的承諾”。

