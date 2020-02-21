法國A-380向湖北運送醫療物資 返程再撤數十僑民

法國政府派遣一架空客A-380包機向中國湖北運送醫療物資，在武漢機場停留幾個小時，卸貨裝人，返程再撤數十名法國和歐盟在武漢的僑民，這也是法國第4波從武漢撤僑。

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法國A-380包機2月21日早晨從武漢機場起飛返回。這個可容納800多人的巨無霸包機上僅搭載60多人，其中28名法國僑民，36名歐盟其他國家僑民。周三法國衛生部總幹事薩洛蒙表示，周五從中國撤回的人都沒有感染癥狀。



法國外交消息告訴法新社：這架A-380空客的主要任務是向湖北運送醫療物資。返程帶回願意離開武漢的法國和歐盟僑民。該消息說，這架法國包機今天21日當地時間子夜1點飛抵武漢，然後在今天清晨5點57分從武漢機場起飛返航。



今天離開武漢的法國人是第4波撤僑。飛抵法國後，這些人直接被送到法國北部諾曼底的一個度假中心休息隔離，儘管他們都沒有癥狀。而之前從武漢撤回法國的人被安排在南部度假村隔離14天。

目前法國共有12例新冠病毒肺炎確診病例，其中7人已經治癒，4人仍在醫院治療，1人死亡。死者是一名跟zhe女兒從湖北來法旅遊的80歲老人家。



據中國衛健委網站21日消息，截至2月20日24時，中國內地報告新增確診病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例），新增疑似病例1614例。



現有確診病例54965例（重症11633例），累計報告確診病例75465例，累計死亡病例2236例，現有疑似病例5206例。累計治癒出院病例18264例。