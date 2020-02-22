巴黎第57屆農展會開幕 馬克龍承諾捍衛農民

巴黎第57屆國際農業博覽會今天2月22日在巴黎凡爾賽展覽中心開幕。持續一個星期的農業展覽會是法國最吸引參觀者的場所，也是法國政界人物“走馬燈”的舞台。本次博覽會的背景有些黯淡：英國脫歐，歐盟跨年預算農業政策談不攏…”

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法國總統馬克龍今天一馬當先，進入展覽中心。他要與牛馬和農民兄弟同在。不過他剛進門就被法國主要農會FNSEA的代表和青年農民逮住，提出要求和抱怨。他們要求馬克龍總統發出支持農業的“強有力信號”。據巴黎人報說，一名農民向馬總統甩出一句話說：“我們期待農產品價格能讓我們夠生活的。我們受夠了被說三道四。” 另一位農民則跟馬克龍談了“農業界的憤怒”。



馬克龍總統今天在巴黎農展會上說，我們需要一個強大的農業，因為法國人要知道自己吃的是什麼。他說，我們正處於歷史的變革當中。現在法國社會有些不耐煩，我的任務就是要調解這一切。



馬克龍則向農民們保證說，對我們農民採取任何不利的行動，都是沒道理的，完全沒道理。他保證說，在這個問題上，我不會妥協。



一名農民向馬克龍表示了感謝，因為他昨晚在布魯塞爾歐盟預算峰會上沒有在農業問題上妥協。昨天歐盟27國首腦在英國脫歐後，就歐盟2021年至2027年的預算展開磋商，當中最關鍵的農業共同政策(PAC)沒有談妥，馬克龍堅持不同意削減農業補貼彌補英國脫歐留下的預算窟窿。



馬克龍昨晚離開布魯塞爾時說，我們沒有犧牲歐盟共同農業政策。我明確表示，英國脫歐不能用共同農業政策的款項來補償。



由於多數法國人對農業有好感，所以巴黎農業博覽會的參觀人數比其他各種展覽會多。法國政界人士每年都會輪番在巴黎農展會亮相，與農民兄弟套近乎，宣示自己對農業政策的主張。



然而，近些年，農民獲得青睞似乎有變弱的趨勢，主要因為人們的生態環境的意識崛起，對某些農民大量使用農藥和殺蟲劑，排放危害環境的廢棄物質，感到不滿和警惕。

法國主要農會FNSEA的主席克里斯蒂娜-朗貝爾在巴黎農展開幕前一天向法媒體表示，現在農民退休金太低了，必須解決這個問題。農會要求政府保證農民退休金每月1000歐元保底。同時她也承認，農民方面也需要多繳一點退休公攤金。

對於法媒mediapart指控農會領導人掙錢多，生活闊綽，這位女主席反駁說，那是報復我們，拿出證據來！

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