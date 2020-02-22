法國最老核反應堆被關閉 拆核電站第一步

法國今天2月22日成功關閉靠德國邊界的費森海姆（Fessenheim）核電站一號反應堆。這座核電站建於1970-1977年，是法國最老的核電站，也是反核人士的眼中釘，被法德瑞士生態團體視為一切危險之源…

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法國電力公司今天2月22日發布消息說，今天凌晨兩點，費森海姆核電站一號反應堆被切斷，程序順利完成，沒有發生問題，向操作團隊的出色工作致意。



法新社說，關閉最老核電站反應堆的決定，在當今生態環境惡化的背景下，受到急迫期待，並具有象徵意義。可是這一決定引起當地居民的反對。反核組織也表示不滿。不過臨近核電站的德國則對核反應堆被關閉表示很高興。



費森海姆核電站靠近德國和瑞士邊界，1977年正式啟用。今天關閉一號核反應堆是關閉整個核電站的第一步。二號反應堆計畫於6月30日關閉。 接下來，在2023年夏季之前，要處理廢棄的核燃料棒。然後，到2040年，才能全面拆除這座核電站。



拆除核電站在法國是前所未有的工程。這座老舊核電站，對於法國，德國，瑞士的反核生態人士而言，是一切危險的象徵。特別在日本福島核電事故後，圍繞這座老核電站的批評聲音不斷高漲，反核團體舉行了眾多示威抗議和絕食行動。

