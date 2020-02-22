2020年57屆法國農展會開幕報導

2020年第57屆法國農展會巴黎時間2月22日周六早上9點開幕，法國總統馬克龍到場親自為開幕剪綵，並做發言。本台法廣RFI多名法語記者在現場做報導。

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2020年2月22日周六第57屆法國農展會開幕當天，本台法廣RFI法語記者Claire傳回了對本屆法國農展會主席Jean-Luc POULAIN 的採訪錄音片段 。

第57屆法國農展會主席表示，法國農民需要與國人加強對話，增進了解。法國農業現在需要人手，空缺高達7萬個工作崗位。他闡述了其中的緣由。

Nicolas 20200222 Element 1 soir Trad C11 France Agriculture Son Jean-Luc POULAIN au micro de RFI français Claire extrait

農展會主席POULAIN："這有雙層含義，第一層意思是農業的多元化，因為事實上重新回到本地生產，縮短流通環節，我們的農業就需要人手。這是第一層含義。除此以外，農業領域在大家招手，歡迎參觀，歡迎來看我們。大家一起討論我們的工作，談談應該如何改進我們的做法，在我們的有限條件範圍之內，依照你們的想法。這就是農業在向大家招手的雙重含義。"

Le président français Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture à Paris, le 22 février 2020. © Ludovic Marin/Pool via REUTERS 路透社



在現場的另一位本台法廣RFI法語記者Valerie則從2020年第57屆農展會上傳回了法國總統馬克龍的發言錄音片段。

Nicolas 20200222 Element 2 soir Trad C28 France Agriculture Son Président MACRON au micro de RFI français Valerie extrait

法蘭西總統MACRON：“我們支持我們的農業和我們的農民。是我們的農民在為我們提供每天的食物。我們應該，我們也只能為法蘭西的農業而驕傲。人們多年來呼籲法國農業有深層的改變，為了環境 ̖ 為了品質 ，為了食品安全。法國農業可以滿足這些變化。”

本台法廣RFI法文報導指出，第57屆法國農展會主辦方預測，2020年農展會在3月1日下星期天結束時，將能吸引到60萬人前往參觀。

FRANCE _Enrobé Nicolas 20200222 Desk soir 57e Salon Agriculture avec Sons RFI français Trad 28 et C11 extrait

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