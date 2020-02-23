意大利疫情淪陷封城 法國唇亡齒寒準備應對新冠疫情

意大利北部新冠疫情淪陷後，法國進入唇亡齒寒階段：法國衛生部長向媒體表示，法國出現新病例的可能性非常大。他表示，當局正在準備應對可能到來的新冠疫情。周五從武漢撤回的28個法國人目前在諾曼底一個度假中心隔離，尚未發現問題。

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法國衛生部長奧利維爾-韋蘭（Olivier Véran）昨天2月22日接受“巴黎人報”採訪時表示，他正在關注意大利的局勢。他認為，法國出現新病例的可能性非常高。



截止本周五，法國醫院裡只剩一例新冠肺炎住院病例。衛生部長韋蘭預計這一例也即將出院。之前，法國累計有12個新冠肺炎確診病例，包括4名英國人。這4名英國人在法國阿爾卑斯山滑雪地，與一名來自新加坡的英國同胞同住在一個山區木屋裡。法國這12例當中，有一例死亡。死者是從湖北來的一位80歲的遊客，他同女兒都感染新冠病毒，在法國住院治療。他的女兒已經痊癒出院。



武漢疫情爆發後，法國已從武漢撤回300多人，其中上周五撤回的28人，目前在法國北部諾曼底一個度假中心隔離，尚未發現病例。



新冠病毒肺炎已擴散到30來個國家和地區，其中韓國確診病例超過600例，死亡人數今天升至5例。日本有確診病例超過700例，其中大多數來自鑽石公主號油輪，加上今天宣布鑽石公主號第三人死亡，日本共有4人死亡。伊朗43人確診感染，8人死亡。



中國國家衛健委網站公布的最新疫情是截止22日24點的統計報告。在新增648個確診病例，新增97個死亡病例，（湖北佔96例）。累計總死亡2442例。累計確診近77000例。死亡與確診感染者絕大部分集中在武漢。