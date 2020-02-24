巴黎第一副市長譴責前衛生部長新冠病毒發言不屬實

2月24日星期一，巴黎第一副市長對前任衛生部長有關新型冠狀病毒的發言進行譴責，同時宣布巴黎市政府面對新型冠狀病毒做好了準備。

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巴黎第一副市長艾瑪紐爾-格里高利和巴黎負責健康的副市長安-蘇里斯在新聞發布會上對巴黎市對新型冠狀病毒蔓延的準備工作做了介紹。巴黎在一月已經部署了健康警戒辦公室，在必要情況下可成為危機處理辦公室。25日星期二，市政府將與尤其是巴黎的醫療界人士見面，對病毒蔓延情況下的應對措施展開交流。但巴黎市政府表示，目前還沒有接到任何新冠病毒疫情演變成大流行病情況下的宏觀應對方案。第一副市長格里高利表示，這令人遺憾，現在到了國家接手的時候了。



巴黎第一副市長格里高利還藉機譴責法國前任衛生部長阿涅斯-布贊此前關於新型冠狀病毒的言論。布贊在周一早間宣布，健康部還沒有和巴黎市政府進行溝通，來交流病毒蔓延的應對措施，同時認為巴黎市政府工作人員沒有接受過病毒污染環境下如何防衛的培訓。對於布贊的這一說法，巴黎第一副市長格里高利予以反對。格里高利認為，前衛生部長的此番言論“不僅不屬實，還不負責，構成嚴重政治錯誤“。為了澄清事實，巴黎市政府向媒體發放了與巴黎市長伊達爾戈以及衛生部前部長布贊交流的信件，當中提及病毒蔓延情況下的應對措施。此外，巴黎市政府還拿出了發放給巴黎各個區政府的隔離防護，緊急電話等應對措施清單。布贊從衛生部卸任後，接替因性醜聞曝光而退選的法國執政黨成員格里沃，競選巴黎市長職位。

