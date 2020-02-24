法國感染病例清零 最後一名新冠病毒感染者出院

2月24日星期一，法國境內最後一名新型冠狀病毒感染者出院。

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這名病人是英國人，和另外幾名英國人一道，今年一月底在法國上薩瓦省被一名從新加坡回來的同胞感染病毒。此後他在里昂一家醫院接受治療，法國健康部長周一晚間表示，“最後一名病人已經治癒，他不再具有傳染能力，可以返回家中”。健康部長還表示，“自此，法國境內感染病例清零”，“今夜，法國境內沒有任何確診者，也沒有任何病毒流行散播的跡象”。



法國從今年年初開始一共出現並收治12名新型冠狀病毒的感染者，其中11人經過治療之後，被宣布康復出院，剩下一名醫治無效，去世的病人是一名80歲的中國遊客，他死於2月14日。健康部長表示，法國政府截至目前採取的防治手段有可能根據情勢變化而隨時做出調整。



法國境內疫情暫時緩解，但由於鄰國意大利出現感染病例爆發，意大利並無對出境者做任何限制，因此法國的神經依舊緊繃。在針對所有從意大利兩大疫區回國人員的健康建議當中，法國政府尤其要求“不要把學齡兒童送到學校”，因為“很難讓孩子像成年人那樣遵守健康指導建議”，尤其是“讓一個孩子與身體條件脆弱的同學保持距離，讓他時刻戴着口罩，或者勤洗手，這些都不容易做到”。目前，法國三個學校分區當中的兩個依舊在放假，第三個學校分區，即涵蓋蒙彼利埃，巴黎，圖盧茲，凡爾賽等的學校分區，則已經開始從本周一複課。

