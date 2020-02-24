法國要求從意兩地返法者避免出門 剛需出門則必戴口罩

截至2月24日巴黎時間18點，意大利新型冠狀病毒感染者升至219人，成為歐洲最嚴重國家，世界第三嚴重國家，僅次於中國和韓國。2月24日星期一，法國政府針對從意大利兩個大區返回法國的人士發出一系列健康建議，要求他們尤其“避免任何不必要的外出活動”。

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新型冠狀病毒在意大利的倫巴底和維尼托兩個大區肆虐，兩地與法國之間人員往來密切。法國政府周一宣布，從上述意大利兩個大區回到法國的人群當中，學齡的兒童與青少年在回國之後14天之內不應當被送至託兒所，學校，初中或者高中。所有相關人群應該避免一切不必要的外出活動，包括大型集會，聚餐，電影院娛樂等。上班族應當儘可能有限選擇在家遠程辦公，避免會議廳，電梯，職工餐廳等會與人產生近距離接觸的場所。



除了盡量避免出行，法國政府還要求所有從意大利倫巴底與維尼托回國的人群，每天兩次檢測體溫，密切觀察自身是否出現咳嗽，呼吸困難等呼吸道感染癥狀，並且“在必須出門而且面對面與其他人接觸的情況下”，要求人們佩戴外科用口罩。若在回國之後14天之內出現呼吸道感染癥狀，須撥打急救電話15，尤其不要自行前往醫生診所或者醫院急救處，以避免任何感染他人的可能性；對於一切從倫巴底和維尼托回到法國的人員，法國政府建議規律洗手或者使用含酒精的免洗手部消毒液，避免和孕婦，慢性病患者，老年人等脆弱群體的一切接觸，避免前往會遇到上述脆弱群體的地方，例如養老院，醫院等。



法國健康部解釋稱，這一建議初始階段僅對從中國回到法國者有效，上周五法國政府將其延展擴大到新加坡，周日擴大到韓國。截至2月24日巴黎時間18點，意大利新型冠狀病毒感染者升至219人，成為歐洲最嚴重國家，世界第三嚴重國家，僅次於中國和韓國。



