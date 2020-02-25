法國萬人冬季狂歡節不避病毒 民眾認為防不勝防只活一次要盡興

被稱為法國冬季旅遊之窗的法國南部尼斯狂歡節本次的門票已經售出1萬6千張，這是尼斯市政府給出的數據。法新社尼斯站報道稱，根據大多數現場參加人員的說法，他們對新型冠狀病毒的態度是無所謂的，還有一名帶着三名孩子前來旅遊的荷蘭母親表示，“我們只活一次，總之病毒會無孔不入，無法進行預防”。

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距離尼斯幾百公里之處，就是意大利疫區倫巴底和維尼托，城市封閉，民眾關在家裡。雖然如此，參加尼斯冬季狂歡節的民眾依舊興緻勃勃。法新社引述佩戴迪斯科羽毛的55歲巴黎人帕特利斯-索比尤的話說，“對我來說，新型冠狀病毒就像是流行感冒，死亡的都是老年人。意大利已經封城了，這令我震驚，這讓想起那些災難電影！也許我想得不對，但是這有點過頭了”。這是帕特利斯連續第三次和他的妻子來到尼斯參加嘉年華。



64歲的克里斯蒂安剛剛退休，和他65歲的親戚余吉特來參加尼斯嘉年華。他們表示，如果市政府選擇取消嘉年華，那他們就只能回家了。“不是說我們不顧忌病毒，我們也採取措施，比如我們經常洗手，收聽廣播了解信息，但除此之外，我們沒別的可以做的了”。根據他們的介紹，全家人的預防措施還包括保持一個好心情，以及在背包深處放置一小瓶消毒劑。



自從2016年7月14日法國國慶節恐怖襲擊造成86人死亡之後，尼斯市緩慢從創傷當中恢復。在歌舞和歡樂當中，人們可以暫時忘記憂愁。尼斯市政府在本周一決定不取消這個從19世紀構想出現，讓當地酒店業受惠，讓冬季旅遊者尋到南法陽光的節慶。畢竟這是一個用6百萬歐元預算，就可以生出3千萬歐元的年度盛事。

