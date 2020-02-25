法在野黨質問政府應對新冠病毒 極右翼再次呼籲管控邊境

為了回應在野黨有關政府應對新型冠狀病毒措施的質詢，尤其是法國健康部長維蘭此前表示，“疫情已經蔓延在法國的家門口”，法國總理菲利普2月25日在國民議會發表講話，他強調“面臨疫情蔓延的風險，各方需要完美合作，同時需要有透明的信息，而這正是政府正在做的事情”。

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菲利普預計將展開議會各黨團領袖和各政黨主席的聯合會議，溝通法國在抗擊新型冠狀病毒疫情的實時進展，菲利普同時表示“隨着對疫情了解的加深，將根據情況逐步強制性實施相關措施”。



大多數在野黨擔心法國並沒有做好疫情擴散的準備，而極右翼黨首馬琳-勒龐則直接要求管控邊境。她在參加農業展的時候解釋道：“應當告訴法國人實情，否則人們會產生更多恐懼”。勒龐認為，“現在法國政府執行的方案完全沒有邏輯，首先我們把從中國回來的法國人隔離起來，但與此同時每天依舊有多架飛機從中國來到法國，而對於這些飛機上的人群，我們完全沒有採取任何措施”。她還引述多名從中國返回法國者的話稱，“很多人只是在抵達法國機場之後，看到了一些泛泛的安全提示牌，除此之外，無人要求他們做任何其他的事情”。勒龐認為，“邊境管控是對民眾的一層保障，無論在病毒肆虐期間，還是在別的時候”，她還順帶提到了“非法出入法國國境的人”。



對此，衛生部長維蘭駁斥稱，“在專業衛生人員全力出動，防止人們染病的時候，爭議性的議論甚至是不光彩的，目前法國人的安全是要務，而非馬琳-勒龐的閑言碎語”。衛生部長維蘭早前已經解釋過，法國“不會關閉邊境線，這完全無用”。當時與維蘭一同在羅馬開會的歐洲其他國家衛生部長也都官方表示認可他的看法。截至目前，歐委會表示沒有任何國家提請重新控制內部邊境。

