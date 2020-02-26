中國氯喹治新冠病毒初見成效 法國醫療界強調毒性呼籲謹慎再謹慎

法國醫藥界祝賀中國使用抗瘧疾氯喹治療新型冠狀病毒初見成效，但呼籲繼續報以極大謹慎態度。

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根據中方在2月19日發布的研究報告，十多家中國醫院在超過一百名患者身上進行的試驗顯示，抗瘧疾氯喹對新型冠狀病毒的治療出現了鼓舞人心的初步成果。對於這一消息，法國醫藥界人士表示這令人振奮，但同時呼籲以極大的謹慎態度來對待這種可能性。



法新社引述中方發布的科學報告，稱氯喹和其他藥物相比，展現較強的遏制肺炎的功效，可以改善肺部狀態，允許病患重新轉陰，縮短染病時間，並在2月26日對這一消息做了報道，同時提醒人們，這一科學報告在“生命科學發展趨勢”期刊上已經發布，但“沒有經過科學專家委員會的確認”，而且並沒有給出相關數據，來量化治療的有效性。



法國馬賽地中海感染病院教授，感染病研究領域著名專家迪迪埃-哈羅德表示，“氯喹新型冠狀病毒治療可能有效，這是一個非常好的消息”。迪迪埃-哈羅德也是把中方這一研究成果在法國廣而告之的專業人士之一。



雖然如此，但法國醫療研究群體對於氯喹的有效性和使用遠遠沒有達成統一意見。法國公共健康專家，藥學博士弗朗索瓦-麥肯南表示，“需要小心又小心，因為人們需要首先了解中國的這一研究是如何進行的，研究情況演化的各項標準是什麼，患者又是具體什麼情況”。他還認為，“一旦得出研究結果，還需要公示一段時間，這一期間，研究成果可以得到專家，尤其是世界衛生組織科學家群體的點評”。“沒有堅實的，公之於眾的臨床數據，就還不能談到有效性的確鑿證據，也不能做出相關建議”。弗朗索瓦-麥肯南還提醒稱，“使用氯喹的時候還需要對劑量格外小心，稍不注意，會對免疫系統，消化道，血液等造成負面影響。氯喹的確是一種抗擊瘧疾的重要產品，但這並不意味着它可以用來對付任何其他的感染”。弗朗索瓦-麥肯南的一名同事也很擔心，氯喹產品在法國各大藥店都有銷售，他和另外一些同事告誡稱，鑒於這種產品的毒性，不要“在沒有醫生診斷的情況下，自行前往購買使用”。

