三千意大利球迷成功入境法國看球 疾呼:我們不帶毒

2月26日，法國中部城市裡昂迎來了尤文圖斯對里昂的歐冠八分之一決賽第一回合。來到法國觀戰的尤文圖斯球迷擔心受到歧視，大呼他們“不帶毒”。

廣告 繼續瀏覽後續

尤文圖斯最總以0比1輸掉比賽，但法國民眾關注的焦點則是另外一個：這些大約3000名尤文圖斯的意大利球迷到底會不會有傳染新型冠狀病毒的可能？里昂奧林匹克體育館是這場球賽的舉辦地，該地官員在本周二曾經想“出於防範公共秩序混亂而禁止意大利球迷前來”，他們的這一訴求得到了三名羅納省執政黨代表和一些反對黨政治人物的支持，但是並未成功阻止意大利球迷前來觀戰。



這些意大利球迷主要來自波洛涅，帕爾米，皮耶蒙和佩魯茲，他們表示“不理解他們的做客為什麼會攪起如此大的反應，尤其是皮耶蒙‘還沒有’出現新型冠狀病毒死亡病例”。眾多球迷認為，採取防禦措施完全沒問題，但是不應該誇張化，“因為風險還很小，不能認為整個意大利都淪陷了”。還有球迷譴責法國的待客態度，“他們對待我們的方式就好比我們得了鼠疫，這一點都不令人感到舒服”。還有意大利球迷對法國人表示感謝，“最終還是讓我們進入法國來看球了”。



里昂主場球迷也在思考該如何應對之後，選擇了鎮靜。球迷表示，人們都在談論病毒，但是對於球迷來說，“這都是小事”，“人們應該擔心的是本身健康就很糟糕的老年人，病毒這個話題跟賽事本身的重要性無法相提並論”。



