新冠病毒 法國全民團結應對威脅

面對新冠病毒可能出現的流行，法國社會積極動員。馬克龍總統周四視察了巴黎市內的定點醫院Pitié-Salpêtrière。同日，菲利普總理則召集全法所有政黨和議會黨團領袖共議團結一致應對威脅。

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法國總統馬克龍2020年2月27日周四早上視察了位於首都巴黎第13區，全法108座接待新型冠狀病毒患者的指定醫院之一Hôpital de la Pitié-Salpêtrière。

同日，法國總理菲利普則召集了全法所有政黨與議會黨團領袖，共同商議如何應對新冠病毒可能出現的流行。就此，本台法廣RFI法語特派記者從法國總理府Matignon馬提尼翁宮傳回了菲利普總理就新冠病毒疫情的講話錄音片段。

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“顯然，我們感受到法國有一種不安。我們想要對此做出回答。採納面對威脅的唯一解決辦法：積極動員 ̖ 保持平靜和理智。 如今，大家即不要害怕，也不要漫不經心。許多謠言在流傳。許多想法似乎簡單，而實際上卻表達得過於簡單化，沒有效率。我鼓勵所有國人，聽從接受過長期培訓的 ̖ 經過篩選的 ̖ 為法國民眾健康有着職業奉獻精神的專業人士，而不是那些要不確實感到擔憂，要不就是可能未來推波助瀾利用不安信息，（法國）不需要這些。”

以上是本台法廣RFI法語特派記者Anne-Charlotte2月27日周四從法國總理府發回的報導，法國民眾團結一致面對新型冠狀病毒可能流行的威脅。

本台法廣RFI法語特派記者的報導還指出，法國目前只有國民聯盟反覆提出邊境管控的建議。

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