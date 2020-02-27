新冠病毒 法國為醫護人員備口罩

面對新冠病毒威脅，法國給醫務人員提供防護型口罩。就此，本台法語記者從新聞發布會現場傳回法國衛生部長的發言錄音片段。

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Monsieur Olivier Véran est le ministre français de la Santé © REUTERS 路透社 / CHARLES PLATIAU

Nicolas 20200227 Elément 1 jour b Enr Coronavirus France C06 Son M. VERAN recueillis par RFI français Pierre

面對新型冠狀病毒在全球的蔓延，巴黎官方表示，法國境內目前沒有流行。至2020年2月26日周三下午，法國有18個確診病例，兩人死亡。就此，本台法廣RFI法語記者皮埃爾Pierre傳回了法國衛生部長在新聞發布會上的講話錄音片段。法國衛生部長說：“今天做出了決定，從法蘭西全國庫存中出倉1500萬個防護型口罩，將發散到境內所有的藥房。這將使之在全國境內分配給所需的醫護工作者，變得簡單。也將用於那些存在風險的人，這是指那些從紅色危險區域返回的人，或與染病患者有接觸的人們，而他們本人還未感染的人群。有關口罩的技術性，在此重申，這是一批數量多達上千萬個的庫存口罩。四家口罩生產商曾事先接到通知，訂單也發出了。他們將於明天前往衛生部。大家將探討交貨的期限。”

以上是本台法廣RFI法語記者Pierre從法國衛生部傳回的，法蘭西為應對新型冠狀病毒，準備防護型口罩新聞發布會的講話錄音片段。

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