法國菲永訴訟案今天再開庭 辯方冀另類釋法推翻訴訟

法國前總理菲永被指控虛領虛報挪用公款訴訟案，今天再在巴黎輕罪法庭開庭。該庭審原定本周一開審，因法官抗議人手不夠罷工延後至昨天星期三。再開庭後菲永即其夫人蓓蕾洛普的律師分別質疑憲法釋法以及程序瑕疵，要求法庭定性隨即休庭，延至今天為訴訟定論。

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法國前總理菲永的挪用公款及濫用影響訴訟案，今天開庭應首先解釋菲永夫婦案律師質疑問題。

菲永夫婦被指控合謀虛報虛領虛職公款。菲永的夫人被指控挪用公款以及利用菲永職權影響非法獲取公款。具體案情指菲永的夫人在1998年至2013年期間虛報虛職領取名義上菲永擔任議會議員以及菲永候補議員兩個助手職務的工資。菲永的夫人被質疑虛受一家由菲永的朋友主持的雜誌僱傭充當虛職顧問領取工資。

菲永夫人的律師質疑司法漏洞，推動追究20多年前的失去司法追究時間效力的訴訟案，實際上是司法作弊針對無辜。

但法國檢察官方面辯護說，菲永夫婦所作的虛職虛領，採取隱秘方法，長期遮藏做到幾乎無人知曉。如果不是菲永競選總統，2017年1月25日遭到捆綁的鴨子曝料雜誌揭露，或許至此案情也可能不會暴露。辯方認為案情沒有失去法律時效。

控方還認為，菲永夫人因菲永影響，任職la Revue des deux mondes雜誌文學顧問虛職並領取工資。

根據檢方指控，菲永夫婦從1998開始的違規虛職虛領，讓法國公款損失一百萬歐元。檢方要求菲永全數歸還並按利息以及法律規定罰款支付。

如果罪成，菲永夫婦將被威脅最多為10年的刑期。

法國議會成為控告方，要求索回菲永夫婦合謀非法虛領的公款。

據本台報道指，法國議會議員僱傭家人子女擔任助手一直是合法的習慣性做法，但菲永事件後，現在遭法律與規定定性為非法加以禁止。就菲永案，評論指即便在過去常見議員僱傭家人幫助工作，處理文檔，但虛職虛領也被認為過分，是違規甚至違法的行為。

菲永案今天下午在巴黎輕罪法庭開審。