法國豬肉不久將通過“絲綢之路”進入中國

因應新“絲綢之路”，法國畜牧業者業正尋求通過火車將豬肉更快地出口到中國。儘管冠狀病毒推遲了該項目，但也給中國帶來了新的進口需求。有關詳情請聽夏榕的介紹DEDSK

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用火車將冷凍豬肉運到中國？法國養豬專業協會INAPORC正在與法國-歐亞食品工業協會認真研究此一問題。



去年，法國向中國出口了170,000噸豬肉，創歷史新高。非洲豬瘟摧毀了中國農牧場，受此影響中國的豬肉需求量巨幅增加，但目前的出口方式使用的是海運，船期需要35至40天，而鐵路僅需18至20天的時間，即一半的時間就行。



自北京恢復“絲綢之路”以來，中歐之間已開通好幾條鐵路。之前，火車曾用來把中國製造的商品運輸到法國北部里爾附近的杜格斯（Dourges）相對地，火車不也就能將法國豬肉運送到中國！



但要落實的話，仍有不少困難！首先，火車必須穿越俄羅斯，以及哈薩克斯坦，才能到達中國邊境，因此得先過海關檢查，而農畜產品的海關手續又特別複雜。使用跨西伯利亞鐵路，也意味着必須對集裝箱進行兩次轉運，俄羅斯的鐵路軌距與歐洲和中國的軌距都不同。另外，莫斯科禁運對歐洲農產品仍然有效。不過，俄羅斯鐵路公司對這一額外的潛在運輸非常感興趣，不過，俄羅斯鐵路公司對這一額外的潛在運輸非常感興趣，正在申請相關法令如電子封條等許可。



另一個挑戰是：即使在更換火車時，也要保持集裝箱的溫度在-18度。冷鏈極有可能在途中中斷導致保鮮問題，而不得不用通過清潔柴油燃料來供應冷凍箱的自主製冷功能。因此，用火車運輸豬肉的成本將更加昂貴，每公斤豬肉約0.3歐元，是目前船運價格的兩倍。一位鐵路貨運專家認為，“絲綢之路”現在只送幾批高端豬肉到中國，假使能在規定期限內完成，那麼為什麼不運新鮮的肉類呢？



往來杜格斯-武漢間的鐵路測試計畫將很快地執行，但由於冠狀病毒的爆發而推遲了。然而，新冠肺炎這個流行病最終也為法國豬肉業打開了機會，因為“絲綢之路“停靠站之一的法國杜格斯與中國因疫情被隔離的武漢相連，當地非常需要補充民生物資。