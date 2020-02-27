退出中國市場後家樂福重獲生機

法國家樂福（Carrefour）集團在2019年重獲生機，在結束中國業務之後，賺得11.3億歐元的凈利潤。據周四公布的統計數據，集團截至去年九月份就實現了利潤的80％。

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法新社指出，這家法國分銷集團公司在兩年前開始實施轉型計畫，2018年集團虧損了數億歐元，這主要是因為其下屬的273家的迪亞天天超市（Dia）。

一個月前的1月23日，家樂福透露說2019年的營業額為807億歐元，表示：希望在全球範圍內實現年度營業額好於預期的增長，達到“約20.9億歐元”。

事實證明，這一數字與20.88億歐元營業額相符。至於在法國的年度營業額指數（ROC，該行業的旗艦指數），集團曾預計指數將以“兩位數數字增長”，事實確是如此，額度增長為15.6％，達到5.39億歐元。

目前的營業額增長率已經達到2.9％，與去年同期相比提高了。

家樂福的聲明引用集團首席執行官亞歷山大·龐帕德（Alexandre Bompard）的話說：“家樂福2022計畫正產生實際效益，並將集推上穩步增長的軌跡”，其業績“可見於財務業績和所有戰略重點”。他還指出：集團“增長形式的增速正在加快，有機產品和家樂福品牌的產品正在獲得發展，此外集團的電子食品商務市場、以及價格競爭力正在提高”。

此外，家樂福還確認了未來的所有目標，同時宣布將撤出2022計畫中非戰略性的房地產市場，其金額約為3億歐元。

