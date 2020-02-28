新冠疫情：法國約2千名學生在家自我隔離

法國教育部長布朗凱今天確認有約2千名學生自我在家隔離，沒有返校，主要因為他們在寒假期間去過新冠疫情爆發地區旅遊。到目前為止，法國有24人住院治療，12人已經治癒，2人死亡。

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法國教育部長布朗凱周五接受法國歐洲一台採訪表示，目前有約2千名學生自我隔離沒有返校，這主要因為他們在剛剛結束的寒假期間曾經去過有新冠疫情地區旅遊。隨着下周另外2/3其他地區法國這學校寒假結束，這個學生自我隔離數字還有可能上升。

法國教育部長布朗凱指出，目前法國採用在家隔離措施不是強制性的，是公民自己根據情況而採取相應行動。

法國教育部長布朗凱承諾，如果需要法國可以提供大量遠程電視教育，而且法國已經對此準備數月，法國政府首先是幫助了那些在中國的法國學生，現在可以用在法國本土需要隔離在家的學生就學。法國教育部長布朗凱說，這個遠程網絡教育系統可以承受7百萬同時連接。

對於是否應該採取學校關門措施，法國教育部長布朗凱強調需要關注病情發展，目前不需要採取學校關門停課措施。法國政府目前採取正確應對方式就是要求懷疑有癥狀患者在家隔離。

前不久法國在瓦茲省的一位教師因感染新冠病毒去世，他教課學校下周四應該複課，而不是下周一。

法國從1月底到現在出現38名新冠病毒感染病例，目前有24名感染病人住院，他們當中的20人曾經組團去埃及旅遊。另外，已經有一名法國人和中國人因新冠病毒死亡，12人已經治癒出院。

