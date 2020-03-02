法國確診130例 盧浮宮閉館 書展取消 開學推遲…或為時已晚？

法國新冠病毒確診病例持續攀升至130例。法國政府在疫情威脅下，周六宣布禁止5000人以上的聚眾活動。原定的展覽會，文化體育活動停辦，甚至露天集市也被取消。一夜之間法國人的生活變了，大家都在儲備食品。然而，現在阻止疫情大傳播還來得及嗎？

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法國衛生當局昨晚3月1日宣布，法國累計確診新冠肺炎130例，兩人死亡，116人住院，其中9人病情嚴重。另有12人治癒出院。

法國政府周六宣布禁止大型聚會活動。全球參觀人數最多的博物館，巴黎盧浮宮，昨天周日閉館一天，今天周一，盧浮宮全體員工大會決定繼續行駛“撤離權”，閉館。“撤離權”允許僱員在生命或健康受到迫在眉睫的嚴重威脅時停止工作。

原定3月20-23日舉行的巴黎國際書展也宣布取消。巴黎書展主席Vincent Montaigne周日晚發布聲明宣布取消本屆被巴黎書展。他稱，要對來自50個國家的出版者，參展者，作者，參與者，和作者的健康負責。原定印度是今年巴黎國際書展的嘉賓。

疫情嚴重的瓦茲省Oise的學校推遲開學。這個省發現了47個確診病例。此外上薩瓦省的La Balme-de-Saillingy市也發現10個確診病例。當地所有聚眾活動都被取消。

原定3月1日結束的第57屆巴黎農業博覽會也被迫提前一天閉館。巴黎農展會是法國最大型的展覽活動，參加人數在各類展覽會中居首。特別吸引大批父母帶孩子參觀。法國網絡有網民指出，新冠病毒可能早已混進農業博覽會：法國上薩瓦地區一名市長被確診新冠肺炎。他此前曾到過巴黎農業展覽會。

一些露天集市也被取消，有被斷財路的商販們抱怨質問稱，旁邊的超市怎麼可以開門？一家超市的負責人告訴媒體，他的商店購貨量這兩天突然上升了30%。顯示人們儲備食物和必須品，以備最嚴重的局勢出現。