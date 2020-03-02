疫情來襲 法國口罩稀缺 政府有對策

新冠疫情開始襲擊法國，昨天政府衛生部門公布確診感染病例升至130例。許多大型集會活動被取消。病竈地區的學校延期開學。可是，一個多月以來，法國口罩急缺，幾乎所有藥店都斷貨。怎麼辦？

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昨天和今天，法國一些醫界出身的資深政要，又被媒體請出來做訪談，他們大多數是安撫人們的焦慮情緒。說到最近法國市面上稀缺的口罩，他們與法國當局的口徑有些一致：多多洗手，沒病不用戴口罩，口罩是給病人，醫護人員和與感染者接觸的人用的。

法國衛生署負責人傑羅姆-所羅門（Jerome Salomon）上周五曾向法國媒體強調說：“有病的人才戴-口罩”。實際上，在中國武漢疫情爆發初期，口罩在法國成了稀缺商品。表面上，法國藥店口罩似乎都被華人買走，寄回中國支持親友。

在大巴黎地區，不僅大多數藥店告訴顧客沒有口罩，連做工程裝修用的防塵口罩也很難找到。前不久有消息說，巴黎南郊一個比較偏僻的藥店有口罩存貨，但是很快，這批存貨就被一位中國同胞全部買走。

目前，法國巴黎街頭，除了亞洲人之外，戴口罩的人比較少，但零星可見。今天早晨，一名法國人將口罩用作抗議政府的道具，受到媒體關注。此人戴着一個塗鴉“49.3”的口罩，將法國憲法第49.3條比作“病毒”。抗議法國政府打算動用憲法第49.3條，繞過議會，強推退休改革計畫。（反對派為了拖延時間，在議會提交了數萬個修正案）