病毒在法國蔓延 恐慌也在瀰漫

工作人員害怕感染病毒，盧浮宮就這樣關閉了。農業博覽會提前閉幕了，巴黎半馬拉松泡湯了，就連頗負盛名的巴黎年度書展也取消了。

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周六開始，法國與意大利、德國，成為歐洲三個疫情蔓延最快的國家。法國確診感染130例，12例治癒，2例死亡，116例住院，其中9例狀態嚴重。



疫情快速蔓延讓盧浮宮的工作人員感到害怕，他們自認陷入危險，周日在員工大會上動用“退出工作權”。就這樣，世界上訪問量最大的博物館，關閉了整整一日。



全國總工會文化工會成員表示，“博物館工作人員十分害怕”。他表示，星期一有可能再次動用退出工作權。



盧浮宮的工作人員不理解，政府周六既已決定，取消5000人以上集會的決定，為什麼不在盧浮宮執行這一禁令。



但是衛生部長回應：法國還沒有決定關閉大型機構，因為疫情形勢沒有發展到那一地步。



部長表示，現在我們面臨的不是病毒在空中浮動，而是由疲憊、流鼻涕，咳嗽，並且與你握手的方式傳染，也就是接觸性傳染。戶外活動，人與人之間保持兩米距離的話，不存在任何問題。



但是，在露天廣場的大型集會，極可能會有病毒傳播地區的人也參加進來，所以要取消。



這一禁令潛在的可能會觸及數百家法國的超過5000座以上的演出場所，以及成千上萬的文化事件。



星期天，一場巴黎舉行的大型文化演出也被迫取消。體育競賽也難免，巴黎半馬拉松流產，法國籃球冠軍賽取消，但目前甲級足球聯賽照舊舉行。



對瓦茲省的兩處病竈已採取更加嚴厲的隔離措施，僅僅在瓦茲，就確診47例，其中的一座小城La Balme de Sillingy就出現了10例。在那裡，所有的集會統統禁止。這座小城的市長弗朗索瓦.達維特宣布自已已被確診。



瓦茲省的五座小鎮外加前面提到的那座小城，政府勸告市民盡量減少外出，最好在家工作。在其中一座小城，周日早上，市場上出現了幾家攤販，警方毫不客氣地下令要他們離開。



周一是開學的時候，但在Creil及周邊幾座小城，學校繼續關閉。不過，除了以上幾座城鎮外，在別處，即便從意大利倫巴第和威尼托地區度假返回的學生，周一起可以去學校了。



在法國海外省也產生了恐慌，在瓜德羅普確診3例，在留尼汪島和在馬提尼克警察和示威者之間爆發了肢體衝突，示威者害怕外人把病毒帶到他們居住的島上。



在阿爾薩斯，兩個一歲和五歲的兒子確診感染，不過，自從全球爆發新冠疫情後，尚未從孩童身上發現嚴重的癥狀。



法國最擔心的是如何避免在未來不要讓醫護人員感染。醫生協會要求緊急向一線醫護人員緊急發放高級保護口罩(FFP2)

