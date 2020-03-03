馬克龍總統沒病 今天下午視察疫情管理中心

法國總統府愛麗舍宮昨天2日宣布，馬克龍總統取消本周所有外出活動，以便集中精力處理疫情危機。此話立即引發人們對馬克龍是否“中招”的猜疑。今天一大早，愛麗舍宮又宣布，馬克龍總統今天下午將前往疫情管理中心...。

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愛麗舍宮今天3月3日早晨宣布，總統馬克龍今天下午將前往新冠肺炎疫情中心，與那裡的工作人員會面，向他們表示支持和感謝。此舉似乎是對流言猜測總統可能感染新冠病毒的闢謠。今天法媒RMC在早間節目中也特別澄清說，“馬克龍沒有生病”。

昨天周一，愛麗舍宮宣布，總統馬克龍取消本周的所有活動，包括不出席周二法國猶太人社團的年度餐會，以便集中精力應對新冠肺炎疫情。這個情況立即引起外界關注，隨後便有流言猜測總統也許感染。因他之前去過巴黎國際農業展覽會，而上薩瓦省一名市長剛從巴黎農展會回家便出現癥狀，確診新冠病毒陽性。

法國疫情持續擴散，昨晚法國衛生局總幹事梵尚-所羅門宣布，法國一天內新增61個感染病例，和一個死亡病例。法國累計感染者達到191例，累計死亡病例3起。

法國衛生當局宣布改變防控戰略，不再用救護車將所有病例送往醫院隔離，也不再對所有疑似病例進行檢測。而是改為醫院只收危重病人，其他輕症病人自己在家隔離。

本台綜合法媒BFM今早有關疫情的消息和專家言論：法國醫院資源無力承受眾多新冠病患的壓力。新冠肺炎目前無藥可醫，死亡率大約1%，輕症病人可在家休息，等待自己痊癒。

另外，法國口罩繼續缺乏，目前似乎只能保障醫院的醫護人員。私人診所醫生可能要到本周五才能得到口罩配額。一位名叫亞歷山德拉的女醫生打電話告訴媒體，她每天平均看30來個病人，她說一周50個口罩根本不夠用。