法政府下令徵用全國口罩庫存並限價免洗殺菌洗手液

法國尼斯某藥店貨架上標示：“沒有口罩和免洗殺菌洗手液”。面對新冠病毒疫情，法國各地藥店口罩和殺菌洗手液均開始脫銷。攝於2020年3月4日。

隨着法國新冠病毒感染者人數最多，法國市場上防疫口罩嚴重供不應求，免洗殺菌洗手液也日益緊俏，並導致價格攀升。法國政府4日頒布政令，決定徵用全國公私營口罩生產企業庫存，並限定免洗殺菌洗手液市場價格。

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總統馬克龍3月3日率先在社交媒體推特上宣布將徵用全國口罩庫存，以因應新冠病毒疫情。

相關政令周三3月4日已經發表於政府公報。根據這項政令，政府徵用所有公私營機構的FFP2型呼吸系統防護口罩庫存，以及生產或銷售普通防護口罩企業的庫存，直到今年5月31日。政令特彆強調，自今日起到5月31日期間生產的FFP2型防護口罩以及普通防護口罩都在徵用之列，優先保證醫護人員和感染者獲得這些物資。

周二，法國衛生部已經宣布解封了1000萬口罩庫存，分發到各地藥店，但主要發放對象是醫護人員，如自由執業的家庭醫生等。在此之前，政府已經向各地方衛生部門以及養老院發放了500萬外科手術用防護口罩。衛生部長Olivier Véran周二接受法國媒體採訪時還表示，根據情況發展，政府將另外發送1500到2000萬口罩到各地藥店。

連日來，隨着法國感染病例最多，民間恐慌與日俱增。儘管衛生部及衛生專家反覆強調，如果沒有醫囑，普通民眾並無必要佩戴口罩。但這顯然無法安撫人們的擔心，各地藥店口罩庫存紛紛告罄。衛生部負責人自上周六就已經表示，各地藥店均已接到指令，只對確實有醫生建議的人出售口罩。

除防護口罩外，財經部長勒梅爾4日也宣布，將對市場上免洗殺菌洗手液採取限價措施，以應對因供不應求而價格暴漲的情況。衛生部長日前試圖讓民眾對洗手液供需情況放心，他表示，法國免洗殺菌洗手液的生產足夠滿足需求。

截至3月4日凌晨，法國新冠病毒感染病例升至212人，並有第4人死亡。而僅在一周以前，法國的感染人數還只有12例。