意大利疫情爆炸學校全關 法國等待防疫進入第三級市政選舉仍維持

隨着意大利新冠疫情確診與死亡人數跳升，該國周三關閉包括大學在內的全國各級學校，同時採取其他措施，試圖減緩疫情在國內擴散的速度。路透社說，意大利為受疫情打擊最嚴重的國家。鄰近的法國輿情受到壓力，民眾詢問是否效法意大利甚至中國封閉療法，當局稱目前沒有跡象大面積傳播，維持禁5000日群聚集會命令，常洗手有功效。但做好準備應對被認為不可避免的疫情大爆發。

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據法國國內電台消息，法國新冠肺炎疫情至此已經有285確診病例，到今天早上，24小時內報告有73例新病例，其中15例是重症病例。法國政府層面嚴密關注疫情變化發展，但呼籲避免社會恐慌。目前法國行政手段干預防疫部署與供給，尋求迅速補充民眾防疫衛生基本物資。

法國標誌性的盧浮宮昨天在短暫閉關後重新對外開放。全國公共場所沒有關門跡象。

法國學校維持疫區涉疑學校限時關閉政策，全國性關閉沒有在昨天總統府由馬克龍主持的疫情特別會議上形成決議。法國當局認為，目前法國境內新冠肺炎疫情沒有進入廣泛爆發蔓延，措施未達升至第三等級研判。除了學校維持運行開課，一個多星期後舉行的法國全國市政選舉也沒有叫停的決定。

防疫輿情宣傳層面，法國衛生當局呼籲提高防疫警惕，改善衛生環境，常洗手，少接觸。

不過，法國居意大利後被稱為歐洲受新冠肺炎威脅最為嚴重的一個國家，與德國英國齊名。

據路透社消息說，意大利新冠病毒死亡人數激增至107人，全國各級學校關閉。隨着意大利新冠疫情確診與死亡人數跳升，該國周三關閉包括大學在內的全國各級學校，同時採取其他措施，試圖減緩疫情在國內擴散的速度。意大利為受疫情打擊最嚴重的國家。

意大利民防保護部表示，過去24個小時，意大利死亡人數激增28人，總數上升至107人。

教育部長Lucia Azzolina表示，全國各級學校與大學將從周四起關閉，至少到3月15日。目前為止，僅有疫情最嚴重的北部地區的學校一直是停課狀態。

該報道說，意大利疫情在13天前爆發，確診病例數已從周二的2,502例暴增至3,089例。民防保護部長Angelo Borrelli表示，意大利新冠疫情的死亡率約為3.5%。

政府頒布法令試圖減緩感染速度，意大利確診人數以每天約500人的速度增加。

“我們的醫院雖然有效率，但仍有超過負荷的風險，我們的重症監護有問題，”意大利總理孔特(Giuseppe Conte)表示。

該項法令要求“暫停集會與不遵守至少保持一公尺安全距離規定的任何性質的活動。”

該法令要求關閉戲院與劇院，並告知意國民眾不要握手與擁抱，並避免與所有人的直接肢體接觸。

該法令也下令所有重大體育賽事在以空場的方式舉行，包括意甲足球賽事。

據消息，意大利民眾已經適應比賽封閉拒絕任何球迷入場觀賽的制式，沒有任何對此抗議的集會或示威發生。