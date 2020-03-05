法國疫情告急！單日增138例 423人確診

法國新冠病毒確診病例已經增至423例，比前一天多了138例確診病例，23人在搶救之中。死亡人數從前一天的4人增至7人。上萊茵省（Haut-Rhin）右翼共和黨一名議員被確診。周三和周四兩天確診病例分別為73例和138例，確診人數激增。最後剩下的西南部洛特-加龍省( Lot-et-Garonne )和最南部的科西嘉島也確診出病例，全法本土13個大區全部淪陷。疫情擴散升至第三階段只是一個時間問題。衛生局負責人5日晚表示，我們了解大多數確診病例中的傳染鏈。

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法國目前有三大疫情重災區。一個是瓦茲省(L’oise)，群聚感染確診人數已經升至105人，死亡人數增至3人；西北部莫爾比昂( Morbihan )20例；上薩瓦省（Haute-Savoie）49例。另一個群聚感染重災區是大東部大區(Grand Est)。

在2月17-24日，一個教堂舉辦福音教會活動，有2000多人參加。所有參加者都是自願，教會並沒有來者的登記名冊，所以只有被動等待，無法主動追蹤測試。當3月3日，法國地方衛生局發現舉辦宗教活動的兩個地區布爾茨維勒街區(Bourtzwiller) 和 米盧茲(Mulhouse)分別出現兩個家庭眾多成員被確診染上新冠病毒之後，政府立即啟動了米盧茲、科爾馬（Colmar）和斯特拉斯堡的接治病人的能力。

到目前為止，衛生局再次要求參加這次宗教集會活動的人士千萬不要自行前往門診醫生或急診去掛號看病，而是撥打全法的急救電話15 或免費綠色諮詢電話0800.130.000。

法國方面也做好了讓癥狀較輕病患在家隔離的準備。大東部大區群聚感染病況被發現要歸功於一名被確診的門診醫生喬納森-彼得施密特（Jonathan Peterschmitt）。他父親是舉辦這場宗教集會活動的主要負責人。門診醫生對媒體表示，幸好他在出現病症之後立即採取了隔離措施，沒有繼續就診。

法屬圭亞那從4日起也中招，有5例確診病例，其中是一名醫護人員。法國總統馬克龍5日下午召集20多名巴斯德研究院、傳染病和急救專家商討對策。會後馬克龍對媒體表示，事情發展到一定程度，我們都很清楚，疾病發生率不可阻擋地將轉為流行病。

法新社5日晚引述愛麗舍宮一名專家的表述說，最多一個或兩個星期，法國疫情擴散將升至為第三階段。4月5日將有6萬多人參加的巴黎馬拉松比賽已被延遲到10月18日。