武漢病毒法國擴散 市政選舉是否延期 政府堅持說不

在武漢新冠病毒肆虐全球，也侵襲法國情況下，隨着日期的逼近，3月中旬的市政選舉，是否應該延後引發爭議，直至目前，馬克龍領導的法國政府堅持按時舉行。

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武漢病毒肆虐全球，法國也遭病毒侵襲，直至5日的記錄，法國當天新增病例，138例，破紀錄，確診人數高達423人。至此，法國已經有3人因新冠肺炎去世。法國新冠病毒疫情有擴大之勢，因此原預定3月15舉行的市政選舉是否延後舉行，引發討論。

隨着時間的逼近，市政選舉延期的可能性愈來愈低。法國制度本周再次否決了延後市政選舉。

在布列塔尼地區的莫比漢省3月4日再度發現幾個新冠病毒案例後，是否延後市政選舉再度引發討論。

法國政府發言人Ndiaye 4日再度表示：“絕對不考慮把市政選舉延後。”她還說：“我們特別小心維持完好執行衛生警戒的規定。”

即使法國政府對於詞典繼續堅持，但對於市政選舉延期的時機點繼續引發辯論。因為恐怕在武漢新冠病毒病例多的省份繼續引發民眾的擔憂。

而按照法國法律的規定，只有經過投票或頒布、制定一條相關法律才有可能延期選舉。

就法律觀點來說，市政選舉延期並非沒有可能，即使現實來說，要啟動可以延後選舉措施的立法程度，只剩下很短的時間。

法國著名媒體人Duhamel向世界報指出，，只有投票或頒布制定一條法律才有可能。但它必須具備一個普遍性利益的動機，而流行病的擴散將可以構成這個理由。這條法律需要經過兩院審查、投票相關法案，然後由憲法委員會可能提出的推薦，最後進行頒布法律條文。

根據一名巴黎第五大學法律系教授指出，另外一種可能性的做法，就是針對性地對疫情最嚴重地區延後選舉，由健康部長提出因對公共衛生有威脅而頒布部會命令，採取措施，然後由省長決定延後到哪個日期舉行選舉。

這名巴黎五大的教授還說，有可能如此做。但對於該區選民來說，在他們投票的那一天，有可能心存善意地弄錯選情而投票。而且延後投票，可能會嚴重影響投票率。所以這名教授主張：“要嘛名酒全部取消，要嘛！就保持原狀。總之要延期市政選舉，首先必須在部長會議中取消那一個2019年9月4日通過的通知選民投票的部會命令。”