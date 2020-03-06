法國疫情嚴峻 議會查是否淪陷 部長防疫加倍小心

法國東部上萊茵省份議員雷策星期四稍晚住院確診患染新冠肺炎消息，引爆法國政界疫情淪陷擔憂。該議員上一次2月25日曾議會開會，並參與政府部長會議以及有官員接觸，法國政界開始追查該議員可能近距離接觸行蹤。法國緊隨意大利後，與德國成為歐洲新冠肺炎疫情嚴重國家。

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據法新社說，雷策議員昨天因高燒以及呼吸受阻緊急住院，診證患染新冠肺炎。

到目前為止，雷策近期接觸到可疑範圍，包括議會以及政府部門，尚且沒有人報告不適。議會以及各政府部門今天繼續排查檢測。

法國官方立即下達指引建議，法國各議員包括部長將應當減少社會公開活動以及集會會議。各議員還被建議可以減少選區跑動下察選民民情。

法國昨天經歷新冠肺炎疑似患染人數爆炸性增長的一天，138例被記錄，法國確診人數高達423人。至此，法國已經有3人因新冠肺炎去世。

據法國衛生防疫部門報告，巴黎大區公共交通一名公共汽車司機報告患染新冠肺炎。

因法國患染新冠肺炎人數劇增，法國總統馬克龍發出警告，敦促法國人做好準備應對不可避免的新冠肺炎疫情大流行的局面。

據法國專家指，目前法國應對新冠肺炎措施仍停留在第二等級，數天後，亦或兩個星期後，將很可能不可避免升為第三等級，屆時將根據疫情，在全國範圍實行防疫限制措施，包括公共交通停駛，學校關門，禁止集會。官方警告，屆時防疫措施將嚴重影響法國人的日常生活。

目前法國有13個省份報告發現疫情，其中L'Oise省份已經實行第三等級防疫措施。該地區有105例確診病例。

至此法國海外省也有疫情報告，瓜德羅普以及圭亞那均報告新冠肺炎病例。只有馬提尼克，馬約特以及留尼汪島尚報平安。

不過法國衛生部門以及醫學專家均呼籲警惕同時不要驚慌。