法政府認為境內新冠病毒流行已勢不可擋

3月5日至3月6日一天之內，法國新冠病毒感染病例猛增154例，感染總人數達到577人。總統馬克龍5日召集專家商討應對措施時表示，在某一時刻，病毒傳播進入流行階段總之是勢不可擋。據悉，政府正準備將目前的二級防疫提升至三級。

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最近兩天，法國境內新冠病毒感染病例迅速增多。政府開始為提升防疫級別做輿論準備。從二級防疫過渡到三級防疫，意味着病毒開始進入流行階段。

法國防疫工作分為三級。一級防疫目的在於努力阻止病毒進入境內。具體措施就是對從疫區回來的人採取隔離措施，以便儘快檢測出可能的感染者和與感染者接觸的人員。

二級防疫的工作重點是控制病毒在境內擴散，爭取時間，為情況可能進一步惡化做準備。此時，病毒傳播未必都緣自境外，而是在本土以不各種聚集感染方式傳播。法國目前就處在二級防疫階段。在此階段，發生聚集感染的地區會出台比較嚴格的禁止集會、關閉學校、鼓勵居家遠程工作等措施。在全國範圍內，大型集會活動被取消；對從有感染風險地區回來的人不再採取隔離措施，但要求他們避免前往電影院、餐館等公共場所，或探訪體制弱的人。政府也可以根據情況，宣布限制出行措施，或暫停某些公共交通運行。

第三階段的防疫工作針對的是病毒進入流行階段的形勢，也就是病毒在全境傳播。此時的主要任務不再是發現和觀察個案，而是儘可能地控制疫情擴散，減輕疫情後果。各地醫療和衛生部門全面動員，保護易感染人群；輕症患者居家治療，癥狀嚴重者住院治療。在此期間，集體活動將受到更多限制。但衛生部長Olivier Véran６日接受《解放報》採訪時表示，不會停止經濟和社會生活。關鍵是組織好預警系統和醫療系統，保證國家正常運作。他同時強調，目前，法國還沒有進入三級防疫階段。

一名日前參加總統府會議的專家認為，法國可能在未來幾天，或未來一兩周內，進入三級防疫。

法國與意大利和德國目前是歐洲境內感染人數最多的國家。歐盟委員會３月２日時，將歐盟面對的疫情風險從中級提升到高級。