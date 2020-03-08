維蘭：全法禁止1000人以上的公眾聚會

法國新冠病毒確診病例過千，為1126例，成為繼意大利之後歐洲疫情最重的國家。局勢嚴峻，法國衛生部長維蘭3月8日晚宣布新的規定，全法範圍內禁止舉行人數在1000人以上的公眾聚會，此前規定的人數曾為5000人。疫情擴散程度為“強化第二階段”。但衛生局負責人告誡大家，很快將會升為第三階段；經過第四階段之後才會恢復正常。現政府表示沒有推遲市政選舉的考量。

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衛生部門負責人在總統馬克龍召集國防委員會之後表示，法國疫情擴散仍處於第二階段(強化)。他還表示，我們明確目標是遏制病毒的傳播。但這名負責人同時也表示，我們將以循序漸進但不可避免的方式升至第三階段，然後進入第四階段，從高峰迴落至正常。

法國衛生部長維蘭表示，目前這個階段，疫情還沒有影響到整個國家，但在某些地區病毒傳播非常之活躍。面對不少人對政府輕易關閉太多學校和幼兒園的批評聲，維蘭表示，送孩子上學不是一件“冒險”的事情，但關閉學校和託兒所有助於減緩病毒在該地區大面積傳播的風險。

法國科西嘉島疫情也在慢速推進。全島28例確診病例中，首府阿雅克肖（Ajaccio）佔了23例。區府宣布，從下個星期一開始(3月9日)，科西嘉全島32所小學、5個初中和5個高中停課兩個星期。有1萬名學生將滯留在家中。

科西嘉島省長羅比訥(Franck Robine)還宣布說，首府阿雅克肖規定，不允許50人以上的公眾聚會。

巴黎十五區警察局3月8日當天關閉了好幾個小時。關閉的原因是一名拘押者被懷疑染病。疑惑消除之後，當天下午警察局恢復了正常。