新冠疫情導致法國經濟放緩 預計低於1%

法國財長勒梅爾周一表示，由於在中國爆發的新冠肺炎疫情隨後在歐洲和世界其他國家蔓延，會影響法國經濟增長，特別是法國中小企業受到衝擊最大。法國政府下調2020年經濟增長率低於1%。

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法國財長勒梅爾今天接受法國國內廣播電台專訪表示，由於12月底在中國爆發的新冠肺炎疫情對法國經濟產生嚴重影響，導致法國國內生產總值下降，這比此前預計的今年法國經濟增長1.3%要低，初步估計今年經濟增長要低於1%。

由於新冠肺炎疫情隨後在歐洲和世界其他國家蔓延，法國政府下調今年經濟增長率，要低於1%。第一季度法國經濟略有增長，目前避開了全面衰退，但是法國經濟隨後會突然放緩，負面影響巨大但是不會持久。

與此同時，法國財長勒梅爾呼籲歐盟國家共同行動，減輕新冠肺炎疫情這個公共衛生危機對歐洲經濟的負面影響。

法國外長強調歐盟要敢於擔當，面對疫情要顯示其作用和政治效率，法國等待歐盟進行協調和進行強有力的回應。

法國將在3月16日舉行的歐盟會議期間提交系列應對歐洲新冠肺炎疫情的財政措施，如通過政府財政預算措施，以及向企業減稅等。勒梅爾強調這是一項大型復興歐洲經濟的舉措。

法國呼籲歐盟緊密團結共同行動，等到新冠肺炎疫情結束，歐洲採取積極行動，重振經濟。