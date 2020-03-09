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法國經濟

新冠疫情導致法國經濟放緩 預計低於1%

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El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, el 22 de enero de 2020 en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, el 22 de enero de 2020 en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza AFP
作者： 羅拉

法國財長勒梅爾周一表示，由於在中國爆發的新冠肺炎疫情隨後在歐洲和世界其他國家蔓延，會影響法國經濟增長，特別是法國中小企業受到衝擊最大。法國政府下調2020年經濟增長率低於1%。

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法國財長勒梅爾今天接受法國國內廣播電台專訪表示，由於12月底在中國爆發的新冠肺炎疫情對法國經濟產生嚴重影響，導致法國國內生產總值下降，這比此前預計的今年法國經濟增長1.3%要低，初步估計今年經濟增長要低於1%。

由於新冠肺炎疫情隨後在歐洲和世界其他國家蔓延，法國政府下調今年經濟增長率，要低於1%。第一季度法國經濟略有增長，目前避開了全面衰退，但是法國經濟隨後會突然放緩，負面影響巨大但是不會持久。

與此同時，法國財長勒梅爾呼籲歐盟國家共同行動，減輕新冠肺炎疫情這個公共衛生危機對歐洲經濟的負面影響。

法國外長強調歐盟要敢於擔當，面對疫情要顯示其作用和政治效率，法國等待歐盟進行協調和進行強有力的回應。

法國將在3月16日舉行的歐盟會議期間提交系列應對歐洲新冠肺炎疫情的財政措施，如通過政府財政預算措施，以及向企業減稅等。勒梅爾強調這是一項大型復興歐洲經濟的舉措。

法國呼籲歐盟緊密團結共同行動，等到新冠肺炎疫情結束，歐洲採取積極行動，重振經濟。

 

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