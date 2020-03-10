法國新冠疫情 騙子做妖：中國遊客戴口罩遭假警察罰款

新冠病毒疫情在法國擴散之際，有騙子趁機興妖作怪，假冒法國警察和衛生官員，對戴口罩的中國遊客罰款150歐元。這些騙子以法國的“禁蒙面法”作罰款由頭。中國遊客千萬別上當。

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據法廣英文部報道，新冠病毒傳到法國擴散後，便衍生出一種“新冠病毒詐騙罪”。據中國駐法大使館官網說，騙子冒充法國警察和醫療機構官員，對戴口罩的中國遊客罰款，最高“罰款”150歐元。

該網站3月7日貼出告示表示，已有多名中國旅法學生表示，他們在街上戴口罩被“警察”以違反“禁蒙面法”，罰款150歐元。中國駐法大使館警告指出，以戴口罩為由處罰款的人，是偽裝成警察的騙子，警告中國遊客不要上當受騙。

話說回來，這些騙子並非法盲。2010年薩科齊任總統時，為打擊極端伊斯蘭主義，法國曾出台“禁蒙面法”（La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010），禁止在全法境內的公共場所穿戴蒙面衣帽。該法當時主要針對只露眼睛的穆斯林“女全套”（niqab），當然也針對參加暴力示威打砸搶的蒙面客，而且確實規定可對違者處150歐元罰款。

但這條法律不適用於因健康原因戴口罩的人。特別是現在，法國衛生當局鼓勵那些感染新冠病毒的人士戴口罩。法國確診新冠病毒病例已超過1400人。

中國駐法大使館網站表示，還有冒充法國衛生負責官員的人進入中國人的住宅，進行盜竊。該網站寫道：已從法國警察和司法機構得到證實，這些都是假警察的犯罪行為。建議面臨此類問題的中國人打電話給中國駐法領事館。

各路騙子在法國冒充警察對外國遊客搶錢行騙案件，之前也有發生，包括一些中國遊客被假警察要求檢查錢包，騙走美元；還有在法國做裝修的意大利人被假警察叫停車檢查，搶走現金。需要注意到是，這些假警察可以是任何一個族群的人。因為法國名副其實的警員也是各種膚色的人。