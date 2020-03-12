法國疫情加速 大巴黎確診最多 病毒進入國家最高層

法國新冠肺炎疫情突然提速從外省病竈區向巴黎蔓延。大巴黎地區從非病竈區變成確診病例最集中的地區，確診超過五百例。法國已有政府部長和議員感染，總統馬克龍辦公室主任也因情況可以提前回家遠程辦公。新冠病毒正在進入國家最高層。

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大巴黎地區周二突然冒出92個新增確診病例，如此一來，大巴黎地區至少有532個確診病例，成為全法國新冠肺炎患者最集中的地區。

據法國全天電視台BFMTV在3月12日凌晨發布的消息，巴黎大區532個確診病例的分布如下，巴黎市80例，塞納-馬恩省30例，伊夫林省56例，埃松省20例，上塞納省47例，塞納-聖丹尼省29例 ，馬恩河谷省36例，在瓦茲河谷省59例。

據巴黎大區衛生局表示，大巴黎醫療機構承擔的155例，因數據傳輸問題，尚未按照家庭住址被畫分統計。另外20個確診病例則住在巴黎大區之外的地區。

法國衛生當局昨天宣布的統計顯示，全法確診病例為2281例，死亡病例累計48例，其中新增15例。法國衛生部長所羅門昨晚向媒體表示，病毒的傳播越來越活躍，擴散到越來越多地方。他還說，意大利的劇本（封城封國隔離），我們要有所準備。

總統府愛麗舍宮昨天宣布，總統馬克龍將在今天3月12日晚間20點，就疫情向全國發表電視講話。法國總統馬克龍繼續不戴口罩到處跑，去醫院跟不戴口罩的醫護人員握手會面。法國口罩和防護用品不足，各個藥店都沒貨。到目前為止，法國政府和醫學專家一致堅稱，只有醫護人員和病人才需要戴口罩。

法國文化部長弗蘭克-李斯特已被檢出陽性。法國議會至少5名議員中招。馬克龍總統辦公室主任帕特里克-斯特佐達Patrick Strzoda情況可疑，自己在家隔離。巴黎人報3月10日說，總統辦公室主任提前在家遠程辦公，新冠病毒正突破圍牆和欄桿，感染國家最高層。

法國企業都準備讓僱員在必要時遠程辦公。法國“遠程辦公”的做法，還是被大罷工激活的：法新社說，上次全法大罷工期間，法國在家遠程辦公的人佔比三分之一。大巴黎地區“遠程辦公”的人更多，佔比二分之一。