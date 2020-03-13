盧浮宮、凡爾賽宮、埃菲爾鐵塔等景點全面對外關閉

疫情嚴峻，巴黎三大著名景點盧浮宮、凡爾賽宮和埃菲爾鐵塔13日晚分別關閉，直至新決定出台。埃菲爾鐵塔於當晚21點正式關閉，幾個小時前還曾考慮讓遊客網上購票、在現場用藍卡購票等防疫措施，但經鄭重考慮做出了關閉的決定，法國4個月的旅遊業經濟損失可能會高達100億歐元。世衛組織提醒說，歐洲現已成為疫情“中心”。法國確診病例超過3千；死亡人數升至79人。

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法國新冠病毒確診病例已經超過3661人，死亡人數為79人，日增近800例，重症搶救者共154人。雖然疫情沒有意大利和西班牙那麼嚴重，但總統和總理講話中再次強調，這只是疫情的開始，高峰還遠未到來。在總統馬克龍宣布全國幼兒園、學校停課的消息之後，總理菲利普13日中午在私營電視一台表示，全國範圍禁止100人公眾聚會，這比此前宣布的禁止千人聚會的防疫措施又嚴格了一層。而疫情嚴重的下萊茵省禁止50人的公眾聚會。

總理表示，今後幾天政府還會酌情採取更嚴厲的措施。巴黎景點中還有凱旋門、先賢祠等景點開門。但也會逐批放人。根據法國《20分鐘》網站的報道，巴黎迪斯尼樂園從15日開始開閉。

加利福利亞迪斯尼樂園從14日開始全面關閉，直至3月底。從建園65年來，加州迪斯尼只關閉過三次。第一次是1963年肯尼迪遇刺；第二次是1994年北嶺地震（ Northridge）；第三次是2001年的911恐怖襲擊。

法國總統和總理在兩次講話中一直強調保持正常的公共交通。13日晚消息顯示，從下個星期一開始，法國國營鐵路和巴黎大眾運輸公司，也就是巴黎地鐵考慮減少班次。周五的穆斯林禱告和周日的祈禱活動統統被取消。

衛生部長維蘭13日晚表示，市政選舉採取了一切應該採取的防範措施。例如，投票使用的圓珠筆每次將進行消毒；排隊長隊人與人之間相隔至少一米。