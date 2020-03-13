新冠病毒 法國禁止集會人數超百

鑒於境內新冠病毒的發展情況，法國總理表示禁止超過百人的集會。衛生部長說，學校停課至少將持續兩周。巴黎沒有暫停公交運輸。

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存檔圖片： 法國總理菲利普 攝於 2020年3月6日 Image d'archive: Le Premier ministre français Edouard Philippe (au centre) annonce des mesures pour renforcer la lutte contre l'épidémie de virus corona, le 6 mars 2020 à Paris. © Bertrand GUAY / AFP 法新社

法國新型冠狀病毒疫情仍呈發展勢態，面對當前形勢，繼馬克龍總統於12日周四晚宣布從3月16日下周一起，全法大 ̖ 中 ̖ 小學校停課等措施以後，政府總理菲利普13日周五表示，禁止所有超過一百人的集會。就此，本台法廣RFI法語記者提供了法國總理在接受媒體採訪時的談話錄音片段。

菲利普總理說，在共和國總統宣布的措施下，周四還有請求遞交政府，提出了一些使得可以進一步減少流動的元素。所以，做出了決定，當然不是他自己一個人的決定。而是在諮詢了科學委員會之後，做出了限制人數超百的集會。想法再次還是要確保讓病毒發展和流行減速，在全法境內，迅速地簽署法令，所說的迅速是指就是現在。菲利普總理還表示，他說的很清楚，政府的目的當然不是為了造成恐慌，是為了確保不加速，而是減緩病毒的流行。”

法國衛生部周五表示，法國學校本次停課將至少持續兩周，複課的具體時間將另行通知。到目前為止，法國沒有暫停公交運輸，但包括lu浮宮和凡爾賽宮在內的巴黎著名旅遊景點暫停對外開放。

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