法一名囚犯確診 衛生部長提醒病患不要服用“布洛芬”（Ibuprofen）

法國生態轉型和團結部國務秘書普瓦爾松（Brune Poirson）被確診感染新冠病毒，這是繼文化部長之後又一名高官中招。又有3名議員被確診，這使得議會中有10幾人被感染。根據最新統計，法國單日又增838例；共4499例；死亡人數升至91人。法國衛生部長維蘭14日通過推特告誡有癥狀的人，不要一出現癥狀自行服用布洛芬（Ibuprofen）等消炎藥，會加重病情。維蘭表示，可以服用撲熱息痛（Paracetamol）等止痛藥。

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法國一名74歲的囚犯被確診，這是法國出現的第一例監獄服刑人員新冠肺炎確診病例。《世界報》報道說，他3月8日從南郊市鎮弗雷訥（Fresnes）轉往東南郊馬恩河谷省（Val-de-Marne）單人牢房中。3月13日出現癥狀之後，立即被轉往離巴黎13區唐人街不遠的Kremlin-Bicêtre 醫院測檢，呈陽性。不幸的是他曾經與好幾名“獄友”有過接觸。法國司法部發言人證實了上述消息。

法國司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）13日證實說，一名弗雷訥（Fresnes）監獄的護士已經確診，但是否是74歲犯人感染的她，目前還沒有查清楚。據了解，弗雷訥（Fresnes）監獄和眾多法國監獄一樣人滿為患。弗雷訥（Fresnes）只可容納1320名囚犯，但一共關押了2159名犯人。司法部發言人表示，他們要查清楚，這名身體虛弱的74歲囚犯放風時與那些犯人有過接觸。

法國衛生部長維蘭3月14日告誡有癥狀，特別是發燒的病人，不要亂吃藥。例如像布洛芬（Ibuprofen）一類消炎藥，不但不會減輕癥狀，反而會加重病情。幾名醫生提醒大家，有年輕的患者得了新冠病毒，並沒有併發症，但擅自服用布洛芬（Ibuprofen）之後，大大加重的病情。

法國衛生部長維蘭在推文中提醒有癥狀的患者，可以服用含有撲熱息痛（Paracetamol）類的鎮痛劑或止痛藥。如果已經服用過消炎藥的患者，可以到門診醫生(médecin généraliste)那裡就診。