法國市政選舉周日起步，投票站加強衛生防疫措施

因應新冠病毒疫情，法國大中小學校，託兒所等自3月16日起關閉至少兩周，但15日的市政選舉首輪投票活動如期舉行。圖片攝於巴黎某託兒所門前。

法國市政選舉3月15日展開首輪投票。儘管新冠病毒疫情快速發展日益引發民間不安，但政府在宣布關閉大中小學校等應急措施的同時，決定不更改市政選舉原定投票日程，但督促各地投票站採取防疫措施，盡量避免感染可能，也希望避免選民因擔心感染而不去投票。

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法國總統馬克龍3月12日發表全國電視講話時，既宣布了新的防疫措施，也宣布維持2020年市政選舉原定日期安排。首輪投票活動因此將於本周日（3月15日）在全國各地啟動。但在此之前，各級政府已經開始思考防疫措施。內政部3月12日也在政務網站公布3月9日傳達給各級地方政府的防疫建議。

根據這項建議文件，各投票站將盡量減少排隊投票現象，以便避免選民之間長時間近距離接觸，投票站將在地面畫出選民之間的一米隔離距離。有些投票站還會畫出單程投票路線，減少彼此相逢交錯的機會。投票隔離間的設置也應當能避免投票人用手觸摸遮擋幕簾。

各投票站都將或者配置免費殺菌洗手液，或流動水肥皂洗手點，建議選民在投票前和投票後洗手。投票站在投票前後都將清潔打掃，所用桌板，投票隔離間以及投票箱都將清潔消毒多次。使用電子投票的站點，投票機每30分鐘清潔一次。

選民如果佩戴口罩，在投票時，會被要求短暫摘掉口罩，以便核實身份。

選民最好自帶鋼筆或圓珠筆，但墨水必須是藍色或黑色，並且是不可抹消墨水。

馬克龍12日電視講話之後，法國的新冠病毒防疫進入一個新的階段，各大中小學學校自周一起全部停課，人們、尤其是70歲以上的長者也被要求盡量減少不必要的出行。維持市政選舉投票的決定因此讓不少人感覺政府措施前後矛盾

據法新社12日的報道，馬克龍當天在發表電視講話前，曾召集各黨派領導人徵求意見。有人支持延後投票，有人堅持維持原定日期。馬克龍也徵詢了防疫專家意見，最終決定維持原定投票日程。

前總統奧朗德周五對政府的決定表示支持，認為民主永遠是解決問題的辦法，這是周日投票活動傳達的信息。

但在疫情不斷擴大的背景下，這次選舉的投票率格外引人關注。總體而言，市政選舉是選民比較踴躍參加的選舉活動。但投票率也呈逐年下降趨勢。選民今年是否會因為擔心被感染，而不去投票有待關注。