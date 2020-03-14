法國疫情爆炸發展 全民聚焦醫院救治

法國新冠肺炎疫情發展迅速，據今天官方新報，法國全境新增確診病例800例，新添死亡病例18例，官方警告顯示病毒蔓延威脅強勁。法國醫院安全運轉，成為抵抗疫情的聚焦。法國總統馬克龍12日晚發表講話，30多處提及團結，8處提及衛生醫療系統，顯示法國醫療成為抗疫的中流砥柱。但如何保護法國醫院健康運轉，法國官方採取多種措施。

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法國醫療專家以及官員，批評法國總統馬克龍的講話儘管有高度，但是呼籲保護醫院健康運轉不夠，批評指馬克龍半個小時的講話中卻沒有幾秒鐘呼籲民眾避免蜂擁前往醫院檢測就診，而應當撥打專設的15電話號碼報告情況，等待專業人員建議處理以及感染情況緊急時，再分流至醫院。

避免醫院被堵占，成為法國眼前重要課題。根據本台的報道，法國官方以及醫療系統官員主張，既要保護醫院健康運轉，更要安撫法國民眾，法國擁有先進而有效的醫療系統和醫院救治水平。法國有足夠的所需病床以及設備，完全沒有必要慌張。

法國醫院目前採取排除其它，而聚焦救治新冠肺炎重症。其它常規病治，如果沒有緊急需要，皆推後到疫情結束後再行，包括外科手術等救治。

法國目前決定暫時關閉學校等單位，但沒有決定是否採取意大利或美國做法，實行緊急狀態法。法國官方堅持，法國並沒有進入到需要第三階段防疫措施情勢。

法國防疫面臨考驗，明天全國舉行地方市政選舉。法國官方決定維持選舉正常進行，但採取防疫措施。新冠肺炎情勢下，選舉投票率如何，也是檢驗法國選民對疫情的擔憂狀況的機會。