昨夜剛宣布緊急抗疫 今天法國人不誤出門選市長

3月14日晚，法國宣布進入疫情爆發第三階段，政府出台系列限制措施；15日，民眾前往投票站參加法國市政選舉第一輪投票。官方統計，此前有4770萬選民登記，但疫情之下，投票率多少，很難說。

廣告 繼續瀏覽後續

法國政府前一夜緊急宣布從今日起關閉除了“供給生活必需品的商店”之外的所有商店，呼籲法國民眾“嚴格限制一切非必要的出行”，但市政選舉卻按計畫進行，這引發了來自各黨派和民眾的不滿，人們要求推遲選舉，但這一訴求最終落空。雖然各個投票站為了安撫選民，引導人們來投票，而做了不少衛生防禦措施，比如呼籲選民來投票登記的時候攜帶個人用筆，呼籲選民不要觸碰投票站的門把手，和其他人保持至少一米的距離，但法新社15日的統計顯示，今天的投票率將會走低。事實上，市政選舉這種和市民生活呈正相關的政治活動一般來講投票率很高，上一次市政選舉投票率達到63.5%，但本次，有三分之一的法國人認為，去投票站投票，要冒很大風險。法新社引述分析人士的觀點指出，由於法國政府此前宣傳的新冠病毒脆弱人群是老年人或已經有慢性病的人群，如果老年投票群體數量下降，在本次選舉中受到打擊的將主要是右派黨。但由於政府後來又更新消息稱年輕體壯的人群也是病毒攻擊目標，且各大感染病例收治醫院表示出現了大量重症年輕人，因此是否只有老年投票群體人數減少，尚不可知。(截至巴黎時間當天12點投票率18.38%，比上一次2014年市政選舉第一輪投票少4個百分點）

單就本次選舉情況來看，最令人關注的要數法國執政黨共和國前進黨的支持率，因為這個黨派在上一次市政選舉2014年的時候還沒有成立，今年的支持率將會是一個民眾滿意度的體現。按照此前的民調，法新社表示執政黨的支持率不容樂觀：“在大部分城市裡，執政黨遠非人們最喜歡的，甚至總理菲利普，都不見得能拿下他的大本營勒阿弗爾”。巴黎方面，現任左派市長伊達爾戈和右派候選人達提暫時並列民調第一，支持率25%，排第三的是前衛生部長布贊，支持率19%。法新社認為，由於上一次總統選舉在很大程度上衝刷了法國傳統左右黨格局，本次市政選舉結果很難預測。而且疫情不斷加重，眾多專家非常懷疑法國還能堅持到3月22日如期舉行第二輪市政選舉投票。

總統馬克龍今天強調，“在這種時期，去投票是很重要的...繼續保持做一個有尊嚴而自由的公民，很重要...科學家告誡我們如果和其他人保持少於1米距離的情況下呆在一起超過一刻鐘，就有可能被傳染，這種情況會出現在餐廳和咖啡廳，但無論如何最基本生活，例如吃飯和在遵守規則的情況下去投票，還是要繼續的”。馬克龍表示，自己是“法國民眾健康與安全的保證人，也是國家民主生活的保證人”。